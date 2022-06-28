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Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины

Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины

Страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:51

2022-06-28T00:51

2022-06-28T00:51

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что одно из главных условий обеспечения независимости и безопасности России — технологический суверенитет страны. "Особенное значение это имеет для критически важной инфраструктуры, системообразующих отраслей экономики. Под санкциями мы живем уже не первый год (не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях). Последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для нас не стали", — подчеркнул Медведев.

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россия, дмитрий медведев, в мире, украина, сша, москва