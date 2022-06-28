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Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины
Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины
Страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:51
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россия
дмитрий медведев
в мире
украина
сша
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что одно из главных условий обеспечения независимости и безопасности России — технологический суверенитет страны. "Особенное значение это имеет для критически важной инфраструктуры, системообразующих отраслей экономики. Под санкциями мы живем уже не первый год (не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях). Последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для нас не стали", — подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, в мире, украина, сша, москва
00:51 28.06.2022
 
Медведев: странам, объявившим о санкциях, нет дела до Украины

Медведев: страны, объявившие о санкциях, являются сателлитами США, им нет дела до Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если очистить речи наших оппонентов от высоких слов и пропагандистской шелухи, останутся простые и неприглядные мотивы подобных действий: сдерживание развития России, торговые войны, борьба за влияние на рынках, страх и заискивание перед Америкой, от которой европейские страны зависят буквально во всем. Все страны, объявившие о санкциях, являются сателлитами США, а их начальники решают свои внутриполитические задачи. Особого дела до Украины и ее народа им особо нет", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".
Он добавил, что одно из главных условий обеспечения независимости и безопасности России — технологический суверенитет страны. "Особенное значение это имеет для критически важной инфраструктуры, системообразующих отраслей экономики. Под санкциями мы живем уже не первый год (не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях). Последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для нас не стали", — подчеркнул Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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