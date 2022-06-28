https://ria.ru/20220628/samolet-1798613804.html

Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7

Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7 - РИА Новости, 28.06.2022

Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7

Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:43

2022-06-28T09:43

2022-06-28T11:06

в мире

борис джонсон

джастин трюдо

саммит g7

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал восхищение его самолетом "Canada Force One". Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона. "У нас обоих очень маленькие самолеты", — пришли к выводу главы правительств Великобритании и Канады. Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германиипроходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220627/bayden-1798319305.html

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, борис джонсон, джастин трюдо, саммит g7