09:43 28.06.2022 (обновлено: 11:06 28.06.2022)
Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7
Трюдо и Джонсон обсудили размеры своих самолетов на G7 в Баварии
© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо позируют для групповой фотографии на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо позируют для групповой фотографии на саммите G7
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет.
Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал восхищение его самолетом "Canada Force One". Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона.
Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал восхищение его самолетом "Canada Force One". Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона.
27 июня, 09:59Снова Байден. Шольц спас совместное фото лидеров G7
"У нас обоих очень маленькие самолеты", — пришли к выводу главы правительств Великобритании и Канады.
Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германиипроходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германиипроходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.