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Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7 - РИА Новости, 28.06.2022
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Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7
Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7 - РИА Новости, 28.06.2022
Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7
Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:43
2022-06-28T11:06
в мире
борис джонсон
джастин трюдо
саммит g7
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал восхищение его самолетом "Canada Force One". Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона. "У нас обоих очень маленькие самолеты", — пришли к выводу главы правительств Великобритании и Канады. Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германиипроходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220627/bayden-1798319305.html
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в мире, борис джонсон, джастин трюдо, саммит g7
09:43 28.06.2022 (обновлено: 11:06 28.06.2022)
 
Джонсон и Трюдо устроили неожиданное соревнование на саммите G7

Трюдо и Джонсон обсудили размеры своих самолетов на G7 в Баварии

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо позируют для групповой фотографии на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо позируют для групповой фотографии на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо позируют для групповой фотографии на саммите G7
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон обсудили на саммите G7, у кого больше самолет.

Приветствуя канадского коллегу, Джонсон высказал восхищение его самолетом "Canada Force One". Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона.
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"У нас обоих очень маленькие самолеты", — пришли к выводу главы правительств Великобритании и Канады.

Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германиипроходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
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В миреБорис ДжонсонДжастин ТрюдоСаммит G7
 
 
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