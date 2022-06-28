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Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой - РИА Новости, 28.06.2022
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Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:45
2022-06-28T16:04
в мире
сергей лавров
саммит g20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
индонезия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы не будем смысл и значение этого формата делать заложником каких-то капризов каких-то государств, которые пытаются сохранить свои проблемы в сфере влияния Запада и пытаются заставить Запад активнее использовать их для реализации своей политики по подрыву основ международного права и установлению своей гегемонии", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совещания министров иностранных дел Прикаспийских государств.Министр также отметил, что в ближайшие дни планируется визит президента Индонезии в Россию, одной из ключевых тем которого станет вопрос подготовки к "Двадцатке"."Будем заниматься делом, а не пропагандой и идеологией", - добавил Лавров.
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в мире, сергей лавров, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, индонезия
15:45 28.06.2022 (обновлено: 16:04 28.06.2022)
 
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой

Лавров: Россия не будет делать формат саммита G20 заложником капризов отдельных государств

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы не будем смысл и значение этого формата делать заложником каких-то капризов каких-то государств, которые пытаются сохранить свои проблемы в сфере влияния Запада и пытаются заставить Запад активнее использовать их для реализации своей политики по подрыву основ международного права и установлению своей гегемонии", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совещания министров иностранных дел Прикаспийских государств.
Министр также отметил, что в ближайшие дни планируется визит президента Индонезии в Россию, одной из ключевых тем которого станет вопрос подготовки к "Двадцатке".
"Будем заниматься делом, а не пропагандой и идеологией", - добавил Лавров.
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В миреСергей ЛавровСаммит G20Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияИндонезия
 
 
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