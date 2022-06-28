https://ria.ru/20220628/sammit-1798743212.html

Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой

Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой - РИА Новости, 28.06.2022

Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой

Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:45

2022-06-28T15:45

2022-06-28T16:04

в мире

сергей лавров

саммит g20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

индонезия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы не будем смысл и значение этого формата делать заложником каких-то капризов каких-то государств, которые пытаются сохранить свои проблемы в сфере влияния Запада и пытаются заставить Запад активнее использовать их для реализации своей политики по подрыву основ международного права и установлению своей гегемонии", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совещания министров иностранных дел Прикаспийских государств.Министр также отметил, что в ближайшие дни планируется визит президента Индонезии в Россию, одной из ключевых тем которого станет вопрос подготовки к "Двадцатке"."Будем заниматься делом, а не пропагандой и идеологией", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html

россия

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, индонезия