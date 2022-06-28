https://ria.ru/20220628/sammit-1798743212.html
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:45
2022-06-28T15:45
2022-06-28T16:04
в мире
сергей лавров
саммит g20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
индонезия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не будет делать смысл и значение формата саммита G20 заложником капризов отдельных государств, необходимо заниматься работой, а не пропагандой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы не будем смысл и значение этого формата делать заложником каких-то капризов каких-то государств, которые пытаются сохранить свои проблемы в сфере влияния Запада и пытаются заставить Запад активнее использовать их для реализации своей политики по подрыву основ международного права и установлению своей гегемонии", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совещания министров иностранных дел Прикаспийских государств.Министр также отметил, что в ближайшие дни планируется визит президента Индонезии в Россию, одной из ключевых тем которого станет вопрос подготовки к "Двадцатке"."Будем заниматься делом, а не пропагандой и идеологией", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, индонезия
15:45 28.06.2022 (обновлено: 16:04 28.06.2022)
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Лавров: Россия не будет делать формат саммита G20 заложником капризов отдельных государств