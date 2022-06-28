https://ria.ru/20220628/rumyniya-1798807120.html

Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю

Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю - РИА Новости, 28.06.2022

Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю

Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:26

2022-06-28T17:26

2022-06-28T17:26

цены на нефть

румыния

азербайджан

турция

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%.По его словам, 80% от объема румынских газохранилищ - это минимум, которого должно хватить для покрытия потребностей населения в зимний период.Румыния обсуждает различные варианты, например, заключение контракта с Азербайджаном, закупку американского сжиженного газа, ведет переговоры о транзите топлива через Турцию, Болгарию и Грецию. Власти страны хотят избежать углубления энергетического кризиса.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798372997.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, румыния, азербайджан, турция