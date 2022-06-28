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Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю - РИА Новости, 28.06.2022
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Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю
Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю - РИА Новости, 28.06.2022
Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю
Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:26
2022-06-28T17:26
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%.По его словам, 80% от объема румынских газохранилищ - это минимум, которого должно хватить для покрытия потребностей населения в зимний период.Румыния обсуждает различные варианты, например, заключение контракта с Азербайджаном, закупку американского сжиженного газа, ведет переговоры о транзите топлива через Турцию, Болгарию и Грецию. Власти страны хотят избежать углубления энергетического кризиса.
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цены на нефть, румыния, азербайджан, турция
17:26 28.06.2022
 
Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю

Премьер Румынии Чукэ сообщил, что к ноябрю газохранилища страны заполнят на 80 процентов

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%.
"На уровне ЕС есть решение, что каждая страна-член должна войти в зиму с заполненными на 80% газохранилищами. На данный момент у нас чуть больше 40%-41%. Наше обязательство, в первую очередь, перед Европейским союзом – иметь 46% депозитов к 1 августа, 57% - до 1 сентября, 66% до - 1 октября и 80% - до 1 ноября", - сказал Чукэ журналистам.
По его словам, 80% от объема румынских газохранилищ - это минимум, которого должно хватить для покрытия потребностей населения в зимний период.
Румыния обсуждает различные варианты, например, заключение контракта с Азербайджаном, закупку американского сжиженного газа, ведет переговоры о транзите топлива через Турцию, Болгарию и Грецию. Власти страны хотят избежать углубления энергетического кризиса.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 12:04
Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию
 
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