Газохранилища Румынии планируют заполнить на 80 процентов к ноябрю
Премьер Румынии Чукэ сообщил, что к ноябрю газохранилища страны заполнят на 80 процентов
Клуж, Румыния . Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что на сегодняшний день газохранилища в стране заполнены на 40%, но к ноябрю объем топлива в резерве достигнет 80%.
"На уровне ЕС есть решение, что каждая страна-член должна войти в зиму с заполненными на 80% газохранилищами. На данный момент у нас чуть больше 40%-41%. Наше обязательство, в первую очередь, перед Европейским союзом – иметь 46% депозитов к 1 августа, 57% - до 1 сентября, 66% до - 1 октября и 80% - до 1 ноября", - сказал Чукэ журналистам.
По его словам, 80% от объема румынских газохранилищ - это минимум, которого должно хватить для покрытия потребностей населения в зимний период.
Румыния обсуждает различные варианты, например, заключение контракта с Азербайджаном, закупку американского сжиженного газа, ведет переговоры о транзите топлива через Турцию, Болгарию и Грецию. Власти страны хотят избежать углубления энергетического кризиса.