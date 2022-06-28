https://ria.ru/20220628/rubl-1798852752.html

Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро

Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро - РИА Новости, 28.06.2022

Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро

Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:51

2022-06-28T19:51

2022-06-28T20:16

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля, впервые с мая 2015 года, евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля, впервые с апреля 2015 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, динамика курсов валют