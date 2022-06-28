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Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро
Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро - РИА Новости, 28.06.2022
Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро
Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:51
2022-06-28T19:51
2022-06-28T20:16
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля, впервые с мая 2015 года, евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля, впервые с апреля 2015 года.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, динамика курсов валют
19:51 28.06.2022 (обновлено: 20:16 28.06.2022)
Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро
Рубль закрыл торги вторника укреплением, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро