https://ria.ru/20220628/rosturizm-1798766160.html

В России объявлен конкурс на обустройство центров туристических городов

В России объявлен конкурс на обустройство центров туристических городов - РИА Новости, 28.06.2022

В России объявлен конкурс на обустройство центров туристических городов

Ростуризм открыл прием заявок региональных проектов по обустройству туристических центров городов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:22

2022-06-28T17:22

2022-06-28T17:22

туризм

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

конкурсы

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ростуризм открыл прием заявок региональных проектов по обустройству туристических центров городов, сообщает пресс-служба ведомства.Задача – поддержать регионы в создании удобной среды в центре города, в которой будут доступно объединены ключевые объекты притяжения и места для отдыха."Атмосферные городские путешествия занимают второе место по популярности после пляжного отдыха. Сегодня города – отдельный, самодостаточный туристический продукт, который необходимо адаптировать под запросы современного туриста", – прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, важно не просто создать удобную навигацию, пространства для отдыха, обустроить смотровые площадки, санитарные зоны, но и объединить туристические объекты единым дизайн-кодом, который необходимо интегрировать деликатно, с бережным отношением к культурному наследию.Глава Ростуризма уверена, что условия для комфортного отдыха позволят не только увеличить число туристов в городе, но и поддержать малый и средний бизнес, создать новые возможности для досуга самих жителей. "В рамках национального проекта мы впервые запустили такую меру поддержки отрасли, которая направлена на обустройство туристической среды в популярных местах отдыха. Благодаря текущему отбору уже в 2023 году будет поддержано порядка 28 проектов", – сказала Догузова.На конкурс проектов по обустройству туристической среды в центре городов будут приняты заявки, реализация которых запланирована в 2023 году. Каждый субъект Российской Федерации может подать не более 2 заявок от муниципальных образований с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн. человек. Обязательным условием является наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 гектар с объектами туристического притяжения, утвержденные границы туристического центра города.В перечень мероприятий в рамках проектов по формированию туристических центров городов могут входить обустройство навигации для туристов, элементы уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание туристско-информационных центров, обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций, архитектурная подсветка фасадов зданий, фото-зон и смотровых площадок, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.Все заявки будут рассмотрены конкурсной комиссией, состав которой формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных и профессиональных организаций, сотрудников Ростуризма. В перечне критериев отбора – обоснованность выбора территории туристического центра города, значимость представленных мероприятий для путешественников, прогноз роста потока, создание популярных мест для посещения, условий для работы малого и среднего предпринимательства, а также показатели развития на заявленной территории.Результаты конкурса будут объявлены Ростуризмом в конце июля 2022 года.

https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, конкурсы