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Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах - РИА Новости, 28.06.2022
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:24
2022-06-28T18:24
россия
одкб
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют наибольший интерес для России, а также обсудит вопросы безопасности."Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений в региональном смысле слова должны быть - и будут, конечно - в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и (ред - являются) очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом", - сказал Путин в ходе встречи.
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россия, одкб
18:24 28.06.2022
 
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах

Путин на встрече с Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют наибольший интерес для России, а также обсудит вопросы безопасности.
"Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений в региональном смысле слова должны быть - и будут, конечно - в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и (ред - являются) очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом", - сказал Путин в ходе встречи.
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