https://ria.ru/20220628/rakhmon-1798834821.html

Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах

Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах - РИА Новости, 28.06.2022

Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:24

2022-06-28T18:24

2022-06-28T18:24

россия

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788801010_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_043f913230a98e5621146536934b3cdf.jpg

ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют наибольший интерес для России, а также обсудит вопросы безопасности."Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений в региональном смысле слова должны быть - и будут, конечно - в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и (ред - являются) очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788832459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одкб