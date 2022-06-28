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Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах - РИА Новости, 28.06.2022
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:24
2022-06-28T18:24
2022-06-28T18:24
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах, которые представляют наибольший интерес для России, а также обсудит вопросы безопасности."Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений в региональном смысле слова должны быть - и будут, конечно - в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и (ред - являются) очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом", - сказал Путин в ходе встречи.
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Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Путин на встрече с Рахмоном сообщил, что проинформирует его о чувствительных темах