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В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК - РИА Новости, 28.06.2022
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В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК
В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК - РИА Новости, 28.06.2022
В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК
ПСБ продолжает проведение семинаров и вебинаров для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам гособоронзаказа, а также организации расчетов в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:34
2022-06-28T10:34
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 июн – Пресс-служба ПСБ. ПСБ продолжает проведение семинаров и вебинаров для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам гособоронзаказа, а также организации расчетов в условиях санкций. За последние два месяца проведено уже пять образовательных мероприятий для генеральных директоров и руководителей финансовых блоков предприятий ОПК, в которых приняли участие более 300 слушателей. Также был проведен семинар по нормативно-правовым аспектам и банковскому сопровождению гособоронзаказа для клиентов банка из Республики Крым и г. Севастополя.Эксперты банка рассказывают слушателям о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, отвечают на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов и расчетов по ним, а также обсуждают введение санкций, условия их применения и способы проведения расчетов. В качестве спикеров привлекаются также представители органов государственной власти и независимые эксперты.ПСБ проводит обучающие мероприятия регулярно, в планах до конца 2022 года - семинары по гособоронзаказу для сотрудников предприятий ОПК из Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов России. Ближайший дистанционный семинар запланирован на 12 июля для клиентов из Димитровграда, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова, Чебоксар.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
10:34 28.06.2022

В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 28 июн – Пресс-служба ПСБ. ПСБ продолжает проведение семинаров и вебинаров для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам гособоронзаказа, а также организации расчетов в условиях санкций. За последние два месяца проведено уже пять образовательных мероприятий для генеральных директоров и руководителей финансовых блоков предприятий ОПК, в которых приняли участие более 300 слушателей. Также был проведен семинар по нормативно-правовым аспектам и банковскому сопровождению гособоронзаказа для клиентов банка из Республики Крым и г. Севастополя.
Эксперты банка рассказывают слушателям о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, отвечают на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов и расчетов по ним, а также обсуждают введение санкций, условия их применения и способы проведения расчетов. В качестве спикеров привлекаются также представители органов государственной власти и независимые эксперты.
ПСБ проводит обучающие мероприятия регулярно, в планах до конца 2022 года - семинары по гособоронзаказу для сотрудников предприятий ОПК из Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов России. Ближайший дистанционный семинар запланирован на 12 июля для клиентов из Димитровграда, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова, Чебоксар.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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