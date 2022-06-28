https://ria.ru/20220628/provokatsiya-1798874774.html

Украинские боевики планируют провокацию с ударом по больнице в Высокополье

Украинские боевики планируют провокацию с ударом по больнице в Высокополье - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские боевики планируют провокацию с ударом по больнице в Высокополье

Украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье (Херсонская область), чтобы спровоцировать ответный огонь... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:11

2022-06-28T22:11

2022-06-28T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье (Херсонская область), чтобы спровоцировать ответный огонь российской армии, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить ВС РФ в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения"."При проведении данной провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей города русскими", которые будут широко распространены западными информационными агентствами", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)