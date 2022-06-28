Украинские боевики планируют провокацию с ударом по больнице в Высокополье
Мизинцев: ВСУ планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье (Херсонская область), чтобы спровоцировать ответный огонь российской армии, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации киевский режим намерен осуществить очередную бесчеловечную провокацию. В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице (улица Освободителей) в Высокополье, находящемся под контролем Вооруженных Сил России", - сказал он.
По словам Мизинцева, этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить ВС РФ в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения".
"При проведении данной провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей города русскими", которые будут широко распространены западными информационными агентствами", - подчеркнул генерал.