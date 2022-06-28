Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/proisshestviya-1798628864.html
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту - РИА Новости, 28.06.2022
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту
Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:58
2022-06-28T11:02
происшествия
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149498/24/1494982469_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_a52cad67a0fe7ebbf23276dff3447a8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму.Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился в понедельник, затопленными оказались набережные, парковые зоны и низинные части города."Дети залезли на мостик и не смогли перебраться обратно из-за высокого уровня воды. Спасатели по веревкам оперативно переправили их на берег", – рассказали в региональном МЧС.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Воду из водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров) - нужно было сбросить из-за угрозы его переполнения.
https://ria.ru/20220628/devochka-1798607333.html
россия
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149498/24/1494982469_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_61652e494c7dcd46249ed54a4b29e5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:58 28.06.2022 (обновлено: 11:02 28.06.2022)
 
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту

МЧС по Крыму: в Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту

© Фото : администрация Минераловодского городдкого округаЗатопленный мост
Затопленный мост - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : администрация Минераловодского городдкого округа
Затопленный мост . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму.
Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился в понедельник, затопленными оказались набережные, парковые зоны и низинные части города.
"Дети залезли на мостик и не смогли перебраться обратно из-за высокого уровня воды. Спасатели по веревкам оперативно переправили их на берег", – рассказали в региональном МЧС.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Воду из водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров) - нужно было сбросить из-за угрозы его переполнения.
Спасатель 2 часа держал подростка за руку над затопленным шлюзом. Кадры инцидента
Вчера, 08:49Хорошие новости
В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)СимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала