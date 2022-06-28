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В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту - РИА Новости, 28.06.2022
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту
Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:58
2022-06-28T10:58
2022-06-28T11:02
происшествия
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму.Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился в понедельник, затопленными оказались набережные, парковые зоны и низинные части города."Дети залезли на мостик и не смогли перебраться обратно из-за высокого уровня воды. Спасатели по веревкам оперативно переправили их на берег", – рассказали в региональном МЧС.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Воду из водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров) - нужно было сбросить из-за угрозы его переполнения.
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происшествия, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:58 28.06.2022 (обновлено: 11:02 28.06.2022)
В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту
МЧС по Крыму: в Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту