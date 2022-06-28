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В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту

В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту - РИА Новости, 28.06.2022

В Симферополе спасли детей, оказавшихся на затопленном мосту

Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:58

2022-06-28T10:58

2022-06-28T11:02

происшествия

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники учреждения "Крым-спас" (подразделение крымского МЧС) спасли детей на мосту через реку Салгир в центре Симферополя, сообщили в МЧС по Крыму.Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился в понедельник, затопленными оказались набережные, парковые зоны и низинные части города."Дети залезли на мостик и не смогли перебраться обратно из-за высокого уровня воды. Спасатели по веревкам оперативно переправили их на берег", – рассказали в региональном МЧС.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Воду из водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров) - нужно было сбросить из-за угрозы его переполнения.

https://ria.ru/20220628/devochka-1798607333.html

россия

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происшествия, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)