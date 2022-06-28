https://ria.ru/20220628/prodbezopasnost-1798646659.html
G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность
G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность - РИА Новости, 28.06.2022
G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность
Страны G7 выделят до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:49
2022-06-28T11:49
2022-06-28T11:49
в мире
g7
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 выделят до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника."G7 возьмут на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, более половины (суммы - ред.) поступит от Соединенных Штатов", - заявил чиновник.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_ec4e3182320a238284bdaba6fce1221f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, продовольствие
G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность
Страны G7 выделят до пяти миллиардов долларов на глобальную продовольственную безопасность