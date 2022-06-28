https://ria.ru/20220628/prodbezopasnost-1798646659.html

G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность

G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность - РИА Новости, 28.06.2022

G7 выделит до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность

Страны G7 выделят до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:49

2022-06-28T11:49

2022-06-28T11:49

в мире

g7

продовольствие

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 выделят до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника."G7 возьмут на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, более половины (суммы - ред.) поступит от Соединенных Штатов", - заявил чиновник.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, g7, продовольствие