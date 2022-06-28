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На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме - РИА Новости, 28.06.2022
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме
Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:59
2022-06-28T17:59
2022-06-28T19:18
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются."В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии - неосторожное обращение с огнём", - заявили в префектуре ВАО."В 18.33 ликвидирован. Из горящей квартиры спасён один человек", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва
17:59 28.06.2022 (обновлено: 19:18 28.06.2022)
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме на 2-й Пугачевской улице
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Происходит горение балконов с 9 по 12 этажи в доме №5, корпус 1 на 2-й Пугачевской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
"В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии - неосторожное обращение с огнём", - заявили в префектуре ВАО.
"В 18.33 ликвидирован. Из горящей квартиры спасён один человек", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.