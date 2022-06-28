Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/pozhar-1798824907.html
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме - РИА Новости, 28.06.2022
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме
Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:59
2022-06-28T19:18
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798839355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d03105f55a0e74d27d1624af0c8617a4.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются."В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии - неосторожное обращение с огнём", - заявили в префектуре ВАО."В 18.33 ликвидирован. Из горящей квартиры спасён один человек", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.
https://ria.ru/20220627/rebenok-1798435068.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798839355_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_19366021b84694f2642dd4ba0fb43e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
17:59 28.06.2022 (обновлено: 19:18 28.06.2022)
 
На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме

На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме на 2-й Пугачевской улице

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНа месте возгорания в жилом доме на 2-й Пугачевской улице в Москве
На месте возгорания в жилом доме на 2-й Пугачевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
На месте возгорания в жилом доме на 2-й Пугачевской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Происходит горение балконов с 9 по 12 этажи в доме №5, корпус 1 на 2-й Пугачевской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
"В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии - неосторожное обращение с огнём", - заявили в префектуре ВАО.
"В 18.33 ликвидирован. Из горящей квартиры спасён один человек", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 14:17
В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала