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На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме

На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме - РИА Новости, 28.06.2022

На востоке Москвы загорелись балконы четырех этажей в жилом доме

Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:59

2022-06-28T17:59

2022-06-28T19:18

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Балконы четырех этажей загорелись в жилом доме на востоке Москвы, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются."В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии - неосторожное обращение с огнём", - заявили в префектуре ВАО."В 18.33 ликвидирован. Из горящей квартиры спасён один человек", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва