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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2022
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
2022-06-28T10:41
2022-06-28T10:41
2022-06-28T15:54
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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
2022-06-28T10:41
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видео, краснодар
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
2022-06-28T10:41
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PT0M31S
10:41 28.06.2022 (обновлено: 15:54 28.06.2022)
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.