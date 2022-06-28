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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2022
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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2022
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
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Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре
Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
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10:41 28.06.2022 (обновлено: 15:54 28.06.2022)
 

Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре

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Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
 
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