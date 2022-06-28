Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре

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Столицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.