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ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/pomosch-1798870822.html
ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.06.2022
ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Российская армия во вторник проводит пять гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых доставит мирным жителям... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:34
2022-06-28T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия во вторник проводит пять гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых доставит мирным жителям 343,3 тонны помощи, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать восьмого июня 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 343,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 427,1 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1226 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и Херсонской области, в ходе которых жителям доставлена 331 тонна гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:34 28.06.2022
 
ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Мизинцев: российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия во вторник проводит пять гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых доставит мирным жителям 343,3 тонны помощи, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать восьмого июня 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 343,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 427,1 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1226 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и Херсонской области, в ходе которых жителям доставлена 331 тонна гуманитарной помощи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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