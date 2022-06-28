https://ria.ru/20220628/pomosch-1798870822.html

ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации

ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.06.2022

ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Российская армия во вторник проводит пять гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых доставит мирным жителям... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:34

2022-06-28T21:34

2022-06-28T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия во вторник проводит пять гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых доставит мирным жителям 343,3 тонны помощи, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать восьмого июня 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 343,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 427,1 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1226 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и Херсонской области, в ходе которых жителям доставлена 331 тонна гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)