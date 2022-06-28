https://ria.ru/20220628/pogoda-1798604488.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 28.06.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:01

2022-06-28T08:01

2022-06-28T08:01

москва

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха 25-27 градусов. В Подмосковье от плюс 24 до плюс 29", — сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

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москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода