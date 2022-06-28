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На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть - РИА Новости, 28.06.2022
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На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть
На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть - РИА Новости, 28.06.2022
На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть
План президента Франции Эммануэля Макрона ввести предельные цены на нефть обречен на провал, в случае его реализации лишь углубится энергетический кризис в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:37
2022-06-28T19:30
экономика
санкции в отношении россии
g7
эммануэль макрон
в мире
сша
россия
канада
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона ввести предельные цены на нефть обречен на провал, в случае его реализации лишь углубится энергетический кризис в Европе, пишет обозреватель британского издания The Spectator Мэтью Линн.Он напомнил, что ни один из членов "Большой семерки" не относится к числу чистых экспортеров черного золота, за исключением Канады, которая поставляет практически всю добычу исключительно США.В такой ситуации для успешного ограничения цен необходимо убедить крупных экспортеров нефти "подыграть" G7. Это, по мнению Линна, маловероятно, поскольку в их числе значатся Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ и Нигерия, которые только выигрывают от высокой стоимости.Кроме того, план французского президента может привести к дефициту черного золота в будущем и значительному росту цен на него из-за сокращения инвестиций в нефтегазовый сектор после введения ограничительных мер, отметил автор статьи. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, санкции в отношении россии, g7, эммануэль макрон, в мире, сша, россия, канада, франция
17:37 28.06.2022 (обновлено: 19:30 28.06.2022)
 
На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть

The Spectator назвал план президента Макрона о предельных ценах на нефть провальным

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона ввести предельные цены на нефть обречен на провал, в случае его реализации лишь углубится энергетический кризис в Европе, пишет обозреватель британского издания The Spectator Мэтью Линн.

"Выдвинув собственный план решения энергетического кризиса, Макрон привел достаточно убедительных аргументов. Однако он забыл об одной проблеме: подобная стратегия не сработает, как и большинство мер ценового контроля. На самом деле это лишь усугубит мировой кризис", — пояснил журналист.

Он напомнил, что ни один из членов "Большой семерки" не относится к числу чистых экспортеров черного золота, за исключением Канады, которая поставляет практически всю добычу исключительно США.
В такой ситуации для успешного ограничения цен необходимо убедить крупных экспортеров нефти "подыграть" G7. Это, по мнению Линна, маловероятно, поскольку в их числе значатся Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ и Нигерия, которые только выигрывают от высокой стоимости.
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Кроме того, план французского президента может привести к дефициту черного золота в будущем и значительному росту цен на него из-за сокращения инвестиций в нефтегазовый сектор после введения ограничительных мер, отметил автор статьи.

"По правде говоря, предложение Макрона ввести предельные цены на закупку нефти — игра на публику и позерство", — заключил обозреватель.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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