17:37 28.06.2022 (обновлено: 19:30 28.06.2022)
На Западе предрекли катастрофу из-за плана Макрона по ценам на нефть
The Spectator назвал план президента Макрона о предельных ценах на нефть провальным
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона ввести предельные цены на нефть обречен на провал, в случае его реализации лишь углубится энергетический кризис в Европе, пишет обозреватель британского издания The Spectator Мэтью Линн.
"Выдвинув собственный план решения энергетического кризиса, Макрон привел достаточно убедительных аргументов. Однако он забыл об одной проблеме: подобная стратегия не сработает, как и большинство мер ценового контроля. На самом деле это лишь усугубит мировой кризис", — пояснил журналист.
Он напомнил, что ни один из членов "Большой семерки" не относится к числу чистых экспортеров черного золота, за исключением Канады, которая поставляет практически всю добычу исключительно США.
В такой ситуации для успешного ограничения цен необходимо убедить крупных экспортеров нефти "подыграть" G7. Это, по мнению Линна, маловероятно, поскольку в их числе значатся Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ и Нигерия, которые только выигрывают от высокой стоимости.
Кроме того, план французского президента может привести к дефициту черного золота в будущем и значительному росту цен на него из-за сокращения инвестиций в нефтегазовый сектор после введения ограничительных мер, отметил автор статьи.
"По правде говоря, предложение Макрона ввести предельные цены на закупку нефти — игра на публику и позерство", — заключил обозреватель.
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