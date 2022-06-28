https://ria.ru/20220628/peskov-1798676472.html

Песков прокомментировал возможность подачи исков за блокировку платежей

Песков прокомментировал возможность подачи исков за блокировку платежей - РИА Новости, 28.06.2022

Песков прокомментировал возможность подачи исков за блокировку платежей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности подачи Россией исков из-за блокировки за рубежом ее платежей, заявил, что это... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:10

2022-06-28T13:10

2022-06-28T13:10

экономика

россия

дмитрий песков

антон силуанов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности подачи Россией исков из-за блокировки за рубежом ее платежей, заявил, что это вопрос для анализа юристов и финансовых ведомств."Это вопрос для анализа, глубокого анализа наших юристов, наших финансовых ведомств, которые этим занимаются", - сказал Песков журналистам.Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом. Кроме этого, американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года.Как отметил Песков, Moody's "должно, наверное, пояснить" свое заявление по рейтингу РФ, поскольку они "недавно совсем отказались вообще как-то считать нашу страну, если мы правильно понимаем". "Они же отказались от рейтингования нашей страны, поэтому тут вряд ли... Означает ли это (заявление агентства - ред.), что Moody's возобновило процесс рейтингования?" - сказал он.Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснило "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Министр финансов РФ Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - Песков ранее назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".

https://ria.ru/20220406/defolt-1782103637.html

https://ria.ru/20220628/defolt-1798599241.html

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экономика, россия, дмитрий песков, антон силуанов