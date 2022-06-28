https://ria.ru/20220628/partner-1798620361.html

В США назвали неожиданного партнера России на Черном море

В США назвали неожиданного партнера России на Черном море - РИА Новости, 28.06.2022

В США назвали неожиданного партнера России на Черном море

Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest. "В геополитической обстановке... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:26

2022-06-28T10:26

2022-06-28T14:42

в мире

сша

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_a571199b31cfcaf77a8f1a947790f112.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest. "В геополитической обстановке Черноморского региона произошли заметные изменения. Они прежде всего связаны с Россией, которая нашла там неожиданного партнера в лице Турции", — говорится в публикации. Автор считает, что после окончания холодной войны западные политики в значительной степени игнорировали этот регион, а Москва и Анкара интенсивно работали над укреплением своего политического и экономического потенциала. Обе страны активизировали усилия по созданию нового регионального порядка, который в большей степени отвечал бы их национальным интересам, отмечается в материале. По мнению Минасяна, России и Турции удалось создать модель отношений, которая основана на взаимном признании сфер влияния и готовности идти на уступки ради взаимовыгодных результатов. Это позволило им добиться значительного роста своего влияния. Более того, они фактически объединили усилия по противодействию Западу на Черном море, пояснил обозреватель. Журналист напомнил, что после распада Советского Союза Анкара рассматривалась западными странами как противовес Москве, однако внешняя политика Турции пошла по неожиданному для Запада вектору — вместо того, чтобы бороться с Россией, турецкая сторона начала активно взаимодействовать с ней, резюмировалось в публикации. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798274916.html

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797086704.html

сша

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, турция