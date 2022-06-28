Рейтинг@Mail.ru
В США назвали неожиданного партнера России на Черном море - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/partner-1798620361.html
В США назвали неожиданного партнера России на Черном море
В США назвали неожиданного партнера России на Черном море - РИА Новости, 28.06.2022
В США назвали неожиданного партнера России на Черном море
Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest. "В геополитической обстановке... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:26
2022-06-28T14:42
в мире
сша
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_a571199b31cfcaf77a8f1a947790f112.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest. "В геополитической обстановке Черноморского региона произошли заметные изменения. Они прежде всего связаны с Россией, которая нашла там неожиданного партнера в лице Турции", — говорится в публикации. Автор считает, что после окончания холодной войны западные политики в значительной степени игнорировали этот регион, а Москва и Анкара интенсивно работали над укреплением своего политического и экономического потенциала. Обе страны активизировали усилия по созданию нового регионального порядка, который в большей степени отвечал бы их национальным интересам, отмечается в материале. По мнению Минасяна, России и Турции удалось создать модель отношений, которая основана на взаимном признании сфер влияния и готовности идти на уступки ради взаимовыгодных результатов. Это позволило им добиться значительного роста своего влияния. Более того, они фактически объединили усилия по противодействию Западу на Черном море, пояснил обозреватель. Журналист напомнил, что после распада Советского Союза Анкара рассматривалась западными странами как противовес Москве, однако внешняя политика Турции пошла по неожиданному для Запада вектору — вместо того, чтобы бороться с Россией, турецкая сторона начала активно взаимодействовать с ней, резюмировалось в публикации. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798274916.html
https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html
https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797086704.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_ff31ea9a6269d6a08fd044d0dde820e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, турция
10:26 28.06.2022 (обновлено: 14:42 28.06.2022)
 
В США назвали неожиданного партнера России на Черном море

NI назвал Турцию неожиданным для Запада партнером России на Черном море

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest.

"В геополитической обстановке Черноморского региона произошли заметные изменения. Они прежде всего связаны с Россией, которая нашла там неожиданного партнера в лице Турции", — говорится в публикации.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 21:40
Турция не будет подключаться к санкциям против России
Автор считает, что после окончания холодной войны западные политики в значительной степени игнорировали этот регион, а Москва и Анкара интенсивно работали над укреплением своего политического и экономического потенциала. Обе страны активизировали усилия по созданию нового регионального порядка, который в большей степени отвечал бы их национальным интересам, отмечается в материале.

По мнению Минасяна, России и Турции удалось создать модель отношений, которая основана на взаимном признании сфер влияния и готовности идти на уступки ради взаимовыгодных результатов. Это позволило им добиться значительного роста своего влияния. Более того, они фактически объединили усилия по противодействию Западу на Черном море, пояснил обозреватель.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:37
Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США
Журналист напомнил, что после распада Советского Союза Анкара рассматривалась западными странами как противовес Москве, однако внешняя политика Турции пошла по неожиданному для Запада вектору — вместо того, чтобы бороться с Россией, турецкая сторона начала активно взаимодействовать с ней, резюмировалось в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
21 июня, 16:30
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине
 
В миреСШАРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала