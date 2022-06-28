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Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды - РИА Новости, 28.06.2022
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Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды - РИА Новости, 28.06.2022
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у водоемов, в понедельник были спасены четыре тонувших горожанина, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:31
2022-06-28T16:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у водоемов, в понедельник были спасены четыре тонувших горожанина, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Московские спасатели на воде предупреждают: будьте внимательны во время отдыха у водоемов. Вчера в столице спасли четырех тонущих горожан", - говорится в сообщении.Уточняется, что на озере Школьное в ЗелАО Москвы в 20 метрах от берега спасатели подняли с глубины тонувшего мужчину. Еще одного человека спасла мобильная водолазная группа на Пенягинском пруду в северо-западной части столицы. Его подняли на поверхность в 50 метрах от берега.Кроме того, вечером на пульт поисково-спасательной станции "Крымский мост" ЦАО поступил сигнал от капитанов прогулочных теплоходов о тонущем человеке на Москва-реке в районе причала Красный Октябрь. Также на Терлецких прудах на востоке Москвы подняли мужчину из толщи воды в 20 метрах от берега. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь."Не оставляйте детей без присмотра в зонах отдыха. Будьте предельно внимательны. Заметив происшествие, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
16:31 28.06.2022
 

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у водоемов, в понедельник были спасены четыре тонувших горожанина, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Московские спасатели на воде предупреждают: будьте внимательны во время отдыха у водоемов. Вчера в столице спасли четырех тонущих горожан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на озере Школьное в ЗелАО Москвы в 20 метрах от берега спасатели подняли с глубины тонувшего мужчину. Еще одного человека спасла мобильная водолазная группа на Пенягинском пруду в северо-западной части столицы. Его подняли на поверхность в 50 метрах от берега.
Кроме того, вечером на пульт поисково-спасательной станции "Крымский мост" ЦАО поступил сигнал от капитанов прогулочных теплоходов о тонущем человеке на Москва-реке в районе причала Красный Октябрь. Также на Терлецких прудах на востоке Москвы подняли мужчину из толщи воды в 20 метрах от берега. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.
"Не оставляйте детей без присмотра в зонах отдыха. Будьте предельно внимательны. Заметив происшествие, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - добавили в сообщении.
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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