https://ria.ru/20220628/otdykh-1798763338.html

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды - РИА Новости, 28.06.2022

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у воды

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у водоемов, в понедельник были спасены четыре тонувших горожанина, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:31

2022-06-28T16:31

2022-06-28T16:31

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее во время отдыха у водоемов, в понедельник были спасены четыре тонувших горожанина, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Московские спасатели на воде предупреждают: будьте внимательны во время отдыха у водоемов. Вчера в столице спасли четырех тонущих горожан", - говорится в сообщении.Уточняется, что на озере Школьное в ЗелАО Москвы в 20 метрах от берега спасатели подняли с глубины тонувшего мужчину. Еще одного человека спасла мобильная водолазная группа на Пенягинском пруду в северо-западной части столицы. Его подняли на поверхность в 50 метрах от берега.Кроме того, вечером на пульт поисково-спасательной станции "Крымский мост" ЦАО поступил сигнал от капитанов прогулочных теплоходов о тонущем человеке на Москва-реке в районе причала Красный Октябрь. Также на Терлецких прудах на востоке Москвы подняли мужчину из толщи воды в 20 метрах от берега. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь."Не оставляйте детей без присмотра в зонах отдыха. Будьте предельно внимательны. Заметив происшествие, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы