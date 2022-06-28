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В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 28.06.2022
В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:42
2022-06-28T18:42
2022-06-28T18:42
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здоровье - общество
эстония
оспа обезьян
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми воздушно-капельным или контактным путем. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, эстония, оспа обезьян
В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости.
Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране, сообщила
во вторник пресс-служба ведомства.
"Больной заразился, находясь за границей, и, насколько известно департаменту, у него нет близких контактов в Эстонии
. У больного наблюдаются симптомы типичные для оспы обезьян. Зараженный - мужчина средних лет. Это пока единственный случай заражения оспой обезьян в Эстонии", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми воздушно-капельным или контактным путем. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.