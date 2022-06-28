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В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 28.06.2022

В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:42

2022-06-28T18:42

2022-06-28T18:42

в мире

здоровье - общество

эстония

оспа обезьян

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Департамент здоровья Эстонии подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми воздушно-капельным или контактным путем. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

эстония

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в мире, здоровье - общество, эстония, оспа обезьян