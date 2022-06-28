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США обеспокоило возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии

США обеспокоило возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2022

США обеспокоило возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Если Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии, это станет предметом беспокойства США и всего НАТО, заявил во вторник журналистам советник президента США по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:44

2022-06-28T15:44

2022-06-28T16:03

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Если Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии, это станет предметом беспокойства США и всего НАТО, заявил во вторник журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Конечно, если Россия разместит в Белоруссии новое вооружение, включая ядерное оружие, это будет предметом беспокойства всего НАТО и США", - сказал Салливан.Он также добавил, что в этом случае члены альянса будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее во вторник подчеркнул, что Владимир Путин не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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в мире, россия, белоруссия, сша, нато, космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, минск