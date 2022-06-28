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Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798723778.html
Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине
Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине
Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил об ужасном состоянии вооруженных сил страны на фоне финансирования и поставок Лондоном оружия... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:00
2022-06-28T15:00
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил об ужасном состоянии вооруженных сил страны на фоне финансирования и поставок Лондоном оружия Киеву."У нас ужасно маленькое число основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах, (необходимых) для обороноспособности страны", - сказал он в эфире телеканала Sky News.Генерал также подчеркнул, что британское правительство, поставляя оружие Украине, не должно забывать об обороноспособности собственной страны.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей лавров, украина, россия, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
15:00 28.06.2022
 
Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине

Британский генерал Даннат: ВС страны испытывают недостаток артиллерии, средств ПВО

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил об ужасном состоянии вооруженных сил страны на фоне финансирования и поставок Лондоном оружия Киеву.
"У нас ужасно маленькое число основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах, (необходимых) для обороноспособности страны", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
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Запад опять собрался "победить Россию в бою"
Генерал также подчеркнул, что британское правительство, поставляя оружие Украине, не должно забывать об обороноспособности собственной страны.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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