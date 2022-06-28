Британский генерал оценил убытки в ВС страны из-за поставок оружия Украине
Британский генерал Даннат: ВС страны испытывают недостаток артиллерии, средств ПВО
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил об ужасном состоянии вооруженных сил страны на фоне финансирования и поставок Лондоном оружия Киеву.
"У нас ужасно маленькое число основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах, (необходимых) для обороноспособности страны", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
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Генерал также подчеркнул, что британское правительство, поставляя оружие Украине, не должно забывать об обороноспособности собственной страны.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.