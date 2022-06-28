https://ria.ru/20220628/ogranicheniya-1798836414.html

США вводят визовые ограничения против российских военных и чиновников

США вводят визовые ограничения против российских военных и чиновников - РИА Новости, 28.06.2022

США вводят визовые ограничения против российских военных и чиновников

США вводят визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников, сообщает американский минфин. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:32

2022-06-28T18:32

2022-06-28T18:32

владимир путин

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников, сообщает американский минфин.Как сообщает ведомство, визовые ограничения против них вводит государственный департамент.Накануне о намерениях Штатов ввести такие ограничения заявлял Белый дом, оправдывал он это "нарушением суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавлением инакомыслия в России".Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220628/rostekh-1798814416.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина