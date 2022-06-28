https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html

СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора

СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора - РИА Новости, 28.06.2022

СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора

Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому военному Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение",... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:53

2022-06-28T09:53

2022-06-28T10:09

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мариуполь

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому военному Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение", сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 27 марта в поселке Мирном города Мариуполя Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю."Осознавая, что представившиеся ему и предъявившие документы граждане не являются участниками вооруженного конфликта, он потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения производя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин", - говорится в релизе.Второй потерпевший остался жив и дал показания. "Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение военнослужащему 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ (войсковая часть А-1965) старшему сержанту Антону Череднику в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны – ред.)", - говорится в сообщении.СК РФ за 8 лет возбудил свыше 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 лиц, сообщало ведомство в начале июня.

https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины, россия