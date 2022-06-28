https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора - РИА Новости, 28.06.2022
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора
Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому военному Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение",... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:53
2022-06-28T09:53
2022-06-28T10:09
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мариуполь
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому военному Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение", сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 27 марта в поселке Мирном города Мариуполя Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю."Осознавая, что представившиеся ему и предъявившие документы граждане не являются участниками вооруженного конфликта, он потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения производя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин", - говорится в релизе.Второй потерпевший остался жив и дал показания. "Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение военнослужащему 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ (войсковая часть А-1965) старшему сержанту Антону Череднику в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны – ред.)", - говорится в сообщении.СК РФ за 8 лет возбудил свыше 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 лиц, сообщало ведомство в начале июня.
https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины, россия
09:53 28.06.2022 (обновлено: 10:09 28.06.2022)
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за "неправильного" говора