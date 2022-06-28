https://ria.ru/20220628/obstrel-1798846562.html

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:17

2022-06-28T19:17

2022-06-28T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

украина

артемовск

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.45 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Попасная с применением РСЗО БМ -21 "Град" (16 снарядов)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

попасная

луганская народная республика

украина

артемовск

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в мире, попасная, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, артемовск