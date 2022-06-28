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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:17
2022-06-28T19:17
2022-06-28T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
артемовск
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.45 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Попасная с применением РСЗО БМ -21 "Град" (16 снарядов)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, попасная, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, артемовск
19:17 28.06.2022 (обновлено: 19:25 28.06.2022)
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
ЛНР: ВСУ выпустили по Попасной 16 ракет из РСЗО "Град"