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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:17
2022-06-28T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
артемовск
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.45 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Попасная с применением РСЗО БМ -21 "Град" (16 снарядов)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
попасная
луганская народная республика
украина
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в мире, попасная, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, артемовск
19:17 28.06.2022 (обновлено: 19:25 28.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

ЛНР: ВСУ выпустили по Попасной 16 ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в городе Попасная
Разрушенный дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.45 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Попасная с применением РСЗО БМ -21 "Град" (16 снарядов)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаАртемовск
 
 
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