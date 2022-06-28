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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T06:10
2022-06-28T06:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, &lt;...&gt; выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", — сообщает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк
06:10 28.06.2022 (обновлено: 06:16 28.06.2022)
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
Спецназ ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, <...> выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", — сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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