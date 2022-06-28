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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:57
2022-06-28T03:57
2022-06-28T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.46 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку