Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/obstrel-1798596681.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:57
2022-06-28T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.46 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
03:57 28.06.2022
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.46 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала