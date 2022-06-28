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Украинские войска выпустили три мины по Донецку

Украинские войска выпустили три мины по Донецку - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска выпустили три мины по Донецку

Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:43

2022-06-28T00:43

2022-06-28T00:44

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.30 — населенный пункт Водяное — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.

куйбышевский район

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украина

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины