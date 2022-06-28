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Новый комплекс Боткинской больницы в Москве обеспечили электроэнергией

Новый комплекс Боткинской больницы в Москве обеспечили электроэнергией - РИА Новости, 28.06.2022

Новый комплекс Боткинской больницы в Москве обеспечили электроэнергией

Новый скоропомощный стационарный комплекс на территории Боткинской больницы в Москве обеспечили электроэнергией с резервом, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:50

2022-06-28T09:50

2022-06-28T09:50

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новый скоропомощный стационарный комплекс на территории Боткинской больницы в Москве обеспечили электроэнергией с резервом, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Завершены работы по обеспечению электроэнергией строящегося здания в составе Городской клинической больницы имени Боткина. Для обеспечения электроснабжения медицинского объекта выполнен комплекс работ, совокупная присоединенная мощность составила свыше 2 мегаватт", - заявил Бирюков.Он рассказал, что энергетики проложили 32 кабельные линии напряжением 10 киловольт и 0,4 киловольт общей протяженностью свыше 11 километров."Прокладка линий проводилась максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. Он позволяет обойтись без разрытий, сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности", - добавил заммэра.Бирюков подчеркнул, что основная часть объекта обеспечена электроснабжением по второй категории надежности, а операционные и реанимационные отделения – по первой. В случае возникновения технологического нарушения напряжение автоматически будет подано по резервной линии либо с помощью источников бесперебойного питания.

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общество, россия, москва, городское хозяйство москвы