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Экс-посол заявил о необходимости в каналах общения Москвы и Хельсинки - РИА Новости, 28.06.2022
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Экс-посол заявил о необходимости в каналах общения Москвы и Хельсинки
Экс-посол заявил о необходимости в каналах общения Москвы и Хельсинки - РИА Новости, 28.06.2022
Экс-посол заявил о необходимости в каналах общения Москвы и Хельсинки
России и Финляндии необходимо наладить каналы общения, чтобы лучше понимать намерения друг друга в свете желания Хельсинки вступить в НАТО, заявил РИА бывший... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:00
2022-06-28T08:00
владимир гринин
тарья халонен
финляндия
швеция
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России и Финляндии необходимо наладить каналы общения, чтобы лучше понимать намерения друг друга в свете желания Хельсинки вступить в НАТО, заявил РИА бывший посол России в Финляндии Владимир Гринин.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.По словам Гринина, который в 2003-2006 годах занимал должность российского посла в Хельсинки, в Финляндии традиционно есть люди, которые разделяют антироссийскую точку зрения, и возможности оказать влияние на их позицию в нынешних обстоятельствах практически нет."Просто что-то кому-то говорить или от кого-то что-то требовать — мало что дает. А обещания, демонстрация намерений, условий — совсем другое дело", — считает Гринин.Он отметил, что с бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен можно было находить общий язык и общее понимания по различным вопросам."Вопрос в том, как это передалось дальше. Это непросто. Ведь есть некоторые категории граждан, которые по-разному настроены. Не следует это упускать из виду — те, кто там ближе к Швеции, — люди очень непростые", — заключил дипломат.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде. Он выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления. В Анкаре подчеркивают при этом, что пока не могут согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.Владимир Гринин — советский и российский дипломат, заслуженный работник дипломатической службы. В 2003-2006 годах был послом России в Хельсинки, после работал несколько лет в Польше, в 2010-2018 годах был российским послом в Берлине.
https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html
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владимир гринин, тарья халонен, финляндия, швеция, россия, нато, в мире
08:00 28.06.2022
 
Экс-посол заявил о необходимости в каналах общения Москвы и Хельсинки

Экс-посол Гринин: России нужны каналы общения с Финляндией на фоне ее желания войти в НАТО

© Фото : Oodi/Maarit HohteriВид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Oodi/Maarit Hohteri
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России и Финляндии необходимо наладить каналы общения, чтобы лучше понимать намерения друг друга в свете желания Хельсинки вступить в НАТО, заявил РИА бывший посол России в Финляндии Владимир Гринин.
Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
По словам Гринина, который в 2003-2006 годах занимал должность российского посла в Хельсинки, в Финляндии традиционно есть люди, которые разделяют антироссийскую точку зрения, и возможности оказать влияние на их позицию в нынешних обстоятельствах практически нет.
"Как мне кажется, нам нужно было бы с ними найти канал или каналы непосредственного общения... Тогда мы могли бы если не осуществить, то по крайней мере выяснить очень немало", — отметил бывший посол.
"Просто что-то кому-то говорить или от кого-то что-то требовать — мало что дает. А обещания, демонстрация намерений, условий — совсем другое дело", — считает Гринин.
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Он отметил, что с бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен можно было находить общий язык и общее понимания по различным вопросам.
"Вопрос в том, как это передалось дальше. Это непросто. Ведь есть некоторые категории граждан, которые по-разному настроены. Не следует это упускать из виду — те, кто там ближе к Швеции, — люди очень непростые", — заключил дипломат.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде. Он выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления. В Анкаре подчеркивают при этом, что пока не могут согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Владимир Гринин — советский и российский дипломат, заслуженный работник дипломатической службы. В 2003-2006 годах был послом России в Хельсинки, после работал несколько лет в Польше, в 2010-2018 годах был российским послом в Берлине.
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