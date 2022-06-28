https://ria.ru/20220628/navalnyy-1798681866.html

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику - РИА Новости, 28.06.2022

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику

Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

происшествия

россия

владимирская область

москва

владимирский областной суд

алексей навальный

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на судебные заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В марте Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Навального к исправительной колонии №2, в котором он оспаривал запрет адвокатам проносить технику на заседания Лефортовского суда Москвы. Лефортовский суд с 15 февраля по 22 марта рассматривал уголовное дело блогера о мошенничестве и неуважении к суду прямо во владимирской колонии.Решение Петушинского районного суда Навальный оспорил во Владимирском областном суде. Заседание состоялось во вторник."Решение Петушинского районного суда оставлено без изменения, жалоба Навального – без удовлетворения", - сообщили в суде.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом. В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд признал решение законным. В июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20220628/sud-1798638698.html

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, владимирская область, москва, владимирский областной суд, алексей навальный