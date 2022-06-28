Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/navalnyy-1798681866.html
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику - РИА Новости, 28.06.2022
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику
Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:24
происшествия
россия
владимирская область
москва
владимирский областной суд
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_0:0:3373:1897_1920x0_80_0_0_8a6aad8984d78e789d628e41b3609b1f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на судебные заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В марте Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Навального к исправительной колонии №2, в котором он оспаривал запрет адвокатам проносить технику на заседания Лефортовского суда Москвы. Лефортовский суд с 15 февраля по 22 марта рассматривал уголовное дело блогера о мошенничестве и неуважении к суду прямо во владимирской колонии.Решение Петушинского районного суда Навальный оспорил во Владимирском областном суде. Заседание состоялось во вторник."Решение Петушинского районного суда оставлено без изменения, жалоба Навального – без удовлетворения", - сообщили в суде.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом. В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд признал решение законным. В июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20220628/sud-1798638698.html
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
россия
владимирская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_32b178707c0f3fa0cafdcc927629099e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, москва, владимирский областной суд, алексей навальный
13:24 28.06.2022
 
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику на заседания

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на судебные заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В марте Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Навального к исправительной колонии №2, в котором он оспаривал запрет адвокатам проносить технику на заседания Лефортовского суда Москвы. Лефортовский суд с 15 февраля по 22 марта рассматривал уголовное дело блогера о мошенничестве и неуважении к суду прямо во владимирской колонии.
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:27
Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Решение Петушинского районного суда Навальный оспорил во Владимирском областном суде. Заседание состоялось во вторник.
"Решение Петушинского районного суда оставлено без изменения, жалоба Навального – без удовлетворения", - сообщили в суде.
Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом. В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд признал решение законным. В июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:50
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьМоскваВладимирский областной судАлексей Навальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала