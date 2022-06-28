Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику на заседания
Алексей Навальный. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд признал законным отклонение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2, которая запретила его адвокатам проносить технику на судебные заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В марте Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Навального к исправительной колонии №2, в котором он оспаривал запрет адвокатам проносить технику на заседания Лефортовского суда Москвы. Лефортовский суд с 15 февраля по 22 марта рассматривал уголовное дело блогера о мошенничестве и неуважении к суду прямо во владимирской колонии.
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Решение Петушинского районного суда Навальный оспорил во Владимирском областном суде. Заседание состоялось во вторник.
"Решение Петушинского районного суда оставлено без изменения, жалоба Навального – без удовлетворения", - сообщили в суде.
Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом. В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд признал решение законным. В июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.