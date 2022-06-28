https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html
Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме
Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме - РИА Новости, 28.06.2022
Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме
РИА Новости начинает публикацию серии материалов об истории украинского национализма, куда войдут и впервые обнародуемые материалы, например, о деятельности... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:08
2022-06-28T03:08
2022-06-28T03:14
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. РИА Новости начинает публикацию серии материалов об истории украинского национализма, куда войдут и впервые обнародуемые материалы, например, о деятельности бежавших с Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии. В ожидании начала войны японских милитаристов с Советским Союзом и при поддержке гитлеровской Германии они вели подрывную деятельность и пропаганду против советской власти.Как следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, радикалы, которыми управляли эмиссары поддерживавшейся гитлеровской военной разведкой Организации украинских националистов*, вынашивали планы реванша путем использования против СССР вооруженных методов борьбы.Примечательно, что уже тогда украинские националисты на Дальнем Востоке, бежавшие с Украины после революции и стекавшиеся из отторгнувшей их Европы, развернули пропагандистскую кампанию, применяя те же приемы, что и нынешний киевский режим.Кроме того, в документах рассказывается, как японская военная разведка контролировала деятельность украинских националистов. Те фактически оказались средством в руках враждебных СССР держав, как и современная Украина стала инструментом Запада, используемым против России.В Маньчжурии появилась так называемая "Украинская национальная колония" (УНК) — антисоветская организация, основной задачей которой стала активная борьба против СССР. УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны. В состав организации входили и те, кто вынужден был уехать в 1920-х годах из Польши, откуда украинцев фактически вытесняли.Для активизации своей антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская Дальневосточная Сечь", которая и стала основным проводником радикальных националистических идей. В целях пропаганды "Украинская национальная колония" выпускала журнал "Дальний Восток".В 1936-1937 годах в УНК прибыли представители берлинского центра ОУН*, связанного с гитлеровцами, и при содействии японской разведки заняли руководящие посты в колонии.Однако японцы не собирались давать украинским националистам свободу в реализации их намерений. Точку в планах "Украинской национальной колонии" поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html
https://ria.ru/20220415/mif-1783633603.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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в мире, украина, ссср, россия
03:08 28.06.2022 (обновлено: 03:14 28.06.2022)
Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме
Опубликованы ранее неизвестные документы об истории украинского национализма
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. РИА Новости начинает публикацию серии материалов об истории украинского национализма, куда войдут и впервые обнародуемые материалы, например, о деятельности бежавших с Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии. В ожидании начала войны японских милитаристов с Советским Союзом и при поддержке гитлеровской Германии они вели подрывную деятельность и пропаганду против советской власти.
Как следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, радикалы, которыми управляли эмиссары поддерживавшейся гитлеровской военной разведкой Организации украинских националистов*, вынашивали планы реванша путем использования против СССР
вооруженных методов борьбы.
Примечательно, что уже тогда украинские националисты на Дальнем Востоке, бежавшие с Украины
после революции и стекавшиеся из отторгнувшей их Европы
, развернули пропагандистскую кампанию, применяя те же приемы, что и нынешний киевский режим.
Кроме того, в документах рассказывается, как японская военная разведка контролировала деятельность украинских националистов. Те фактически оказались средством в руках враждебных СССР держав, как и современная Украина стала инструментом Запада, используемым против России.
В Маньчжурии появилась так называемая "Украинская национальная колония" (УНК) — антисоветская организация, основной задачей которой стала активная борьба против СССР. УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны. В состав организации входили и те, кто вынужден был уехать в 1920-х годах из Польши
, откуда украинцев фактически вытесняли.
Для активизации своей антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская Дальневосточная Сечь", которая и стала основным проводником радикальных националистических идей. В целях пропаганды "Украинская национальная колония" выпускала журнал "Дальний Восток".
В 1936-1937 годах в УНК прибыли представители берлинского центра ОУН*, связанного с гитлеровцами, и при содействии японской разведки заняли руководящие посты в колонии.
Однако японцы не собирались давать украинским националистам свободу в реализации их намерений. Точку в планах "Украинской национальной колонии" поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.
* Запрещенная в России экстремистская организация.