https://ria.ru/20220628/moskva-1798815788.html

Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах

Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 28.06.2022

Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах

Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что купаться в фонтанах не следует, так как внутри чаш находится сложное техническое оборудование, из-за которого... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:42

2022-06-28T17:42

2022-06-28T17:42

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что купаться в фонтанах не следует, так как внутри чаш находится сложное техническое оборудование, из-за которого можно получить травму, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы."Дневное время лучше проводить в помещении, а вот вечером – рядом с фонтанами. Только помните, что купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму",- говорится в сообщении.Отмечается, что несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798719668.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, общество