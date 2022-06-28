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Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 28.06.2022
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Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах
Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 28.06.2022
Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах
Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что купаться в фонтанах не следует, так как внутри чаш находится сложное техническое оборудование, из-за которого... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:42
2022-06-28T17:42
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что купаться в фонтанах не следует, так как внутри чаш находится сложное техническое оборудование, из-за которого можно получить травму, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы."Дневное время лучше проводить в помещении, а вот вечером – рядом с фонтанами. Только помните, что купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму",- говорится в сообщении.Отмечается, что несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
17:42 28.06.2022
 
Власти Москвы напомнили об опасности купания в фонтанах

Власти Москвы напомнили о риске получить травму при купании в фонтанах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что купаться в фонтанах не следует, так как внутри чаш находится сложное техническое оборудование, из-за которого можно получить травму, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
"Дневное время лучше проводить в помещении, а вот вечером – рядом с фонтанами. Только помните, что купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму",- говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.
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