https://ria.ru/20220628/modul-1798690659.html

Второй модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" завершился на Камчатке

Второй модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" завершился на Камчатке - РИА Новости, 28.06.2022

Второй модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" завершился на Камчатке

Второй модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030", ставший проверкой на физическую и психоэмоциональную выносливость... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:48

2022-06-28T13:48

2022-06-28T19:44

муравьев-амурский 2030

сколково

камчатский край

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798688699_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_dbf7c4701164f36eb8b9e32de4d74963.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Второй модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030", ставший проверкой на физическую и психоэмоциональную выносливость его участников, завершился на Камчатке, сообщает пресс-офис программы.Слушатели программы вместе с руководителем модуля, директором Института общественных стратегий Школы управления "Сколково", вице-президентом Федерации альпинизма РФ Андреем Волковым ежедневно поднимались на сопку Горячая (721 метр). Кульминацией физической активности стало восхождение на действующий вулкан Авачинский (2741 метр).Также слушатели под руководством инструкторов осваивали техники мышления, необходимые для работы над проблемными задачами, анализировали темы проектной деятельности. По мнению Волкова, такой совмещенный опыт позволил участникам определить свою роль в команде, выйти за пределы стандартных схем при решении задач.Кроме того, в рамках трека "Погружение в регион" с участниками программы встретился губернатор Камчатского края Владимир Солодов, поделившийся видением развития региона с упором на зелёную энергетику, туризм и рыбную промышленность.Итогом работы на модуле стало окончательное формирование тем будущих проектов, работа над которыми продолжится в семи группах. В числе тем – разработка промышленной политики в ДФО в новых экономических условиях и стратегии улучшения социально-экономической ситуации в городах, организация международного транспортного коридора в рамках СМП, подготовка универсальной модели трансграничной зоны в округе, разработка мер для развития малой авиации, туризма, вопросы трансформации региональных вузов в условиях "разворота на Восток"."Не все курсанты были готовы к нагрузкам на Камчатском модуле. Но в итоге, все остались довольны происходящими изменениями. Мы за этот модуль переформатировали программу, изменив проекты для работы. В новых формулировках темы стали более весомыми и актуальными не только для какого-то одного региона, но и на уровне округа и страны в целом", приводится в сообщении комментарий руководителя программы "Муравьев – Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). При ее разработке была учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.

https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html

https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, сколково, камчатский край, россия, технологии