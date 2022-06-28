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Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления

Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления - РИА Новости, 28.06.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожила 24 украинских пункта управления,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:18

2022-06-28T11:18

2022-06-28T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожила 24 украинских пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живую силу и технику в 304 районах, сообщили во вторник в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, украина, донбасс