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Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798634299.html
Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления
Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления - РИА Новости, 28.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожила 24 украинских пункта управления,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:18
2022-06-28T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожила 24 украинских пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живую силу и технику в 304 районах, сообщили во вторник в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, украина, донбасс
11:18 28.06.2022 (обновлено: 17:56 28.06.2022)
 
Российская авиация за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления

Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили 24 украинских пункта управления

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет ВКС России
Ударный вертолет ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожила 24 украинских пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живую силу и технику в 304 районах, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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