00:00 28.06.2022 (обновлено: 00:38 28.06.2022)
Более 150 человек вышли из убежищ "Азота"
Посол ЛНР в России Мирошник: более 150 человек вышли из убежищ комбината "Азот"
Сгоревшие дома на улице недалеко от завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Более 150 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", мирные граждане выходили небольшими группами, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Выход жителей из укрытий на северодонецком "Азоте" продолжался сегодня небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. <...> Из убежищ "Азота" вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня — около 500 человек. Точное количество мирных граждан, находящихся в помещениях "Азота", назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек", — сообщил посол.
Он также добавил, что многие из тех, кто мог выйти с территории комбината и отправиться в ближайший пункт временного размещения, предпочли "не покидать город, а дождаться в убежищах восстановления подачи электроэнергии и воды, чтобы перебраться в свои квартиры, если они сохранились", а также заниматься восстановлением населенного пункта.
На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".