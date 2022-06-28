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Более 150 человек вышли из убежищ "Азота"

Более 150 человек вышли из убежищ "Азота" - РИА Новости, 28.06.2022

Более 150 человек вышли из убежищ "Азота"

Более 150 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", мирные граждане выходили небольшими группами, сообщил в Telegram-канале посол... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:00

2022-06-28T00:00

2022-06-28T00:38

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лисичанск

родион мирошник

луганск

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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Более 150 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", мирные граждане выходили небольшими группами, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."Выход жителей из укрытий на северодонецком "Азоте" продолжался сегодня небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. <...> Из убежищ "Азота" вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня — около 500 человек. Точное количество мирных граждан, находящихся в помещениях "Азота", назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек", — сообщил посол.Он также добавил, что многие из тех, кто мог выйти с территории комбината и отправиться в ближайший пункт временного размещения, предпочли "не покидать город, а дождаться в убежищах восстановления подачи электроэнергии и воды, чтобы перебраться в свои квартиры, если они сохранились", а также заниматься восстановлением населенного пункта.На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

луганская народная республика

россия

лисичанск

луганск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, россия, лисичанск, родион мирошник, луганск