https://ria.ru/20220628/litke-1798804986.html

Северный морской путь – за одну навигацию. История похода "Литке"

Северный морской путь – за одну навигацию. История похода "Литке" - РИА Новости, 28.06.2022

Северный морской путь – за одну навигацию. История похода "Литке"

В конце июня 1934 года из порта Владивостока в арктический поход вышел ледорез "Федор Литке", который должен был пройти по Северному морскому пути за одну... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:38

2022-06-28T17:38

2022-06-28T17:38

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.В конце июня 1934 года из порта Владивостока в арктический поход вышел ледорез "Федор Литке", который должен был пройти по Северному морскому пути за одну навигацию. Это была уже не первая попытка советских моряков покорить Северный Ледовитый океан за один сезон, но, вероятно, необычность судна и маршрута принесли долгожданный успех.Как рассказали РИА Новости в Музее морского флота, первым преодолевать Северный морской путь за одну навигацию в 1932 году отправился ледокольный пароход "Александр Сибиряков". 28 июля он вышел из Архангельска, двинулся на восток и достиг Чукотского моря, но был обездвижен многолетними льдами и потерял ход. До цели – бухты Провидения – пароход дошел под самодельными парусами.Через год состоялась еще одна попытка – из Мурманска во Владивосток вышел более крупный и усиленный для арктической навигации пароход "Челюскин". 2 августа 1933 года он начал движение, а 23 сентября встал во льдах Чукотского моря, дрейфовал пять месяцев и был окончательно раздавлен льдами.Для того чтобы развеять сомнения в возможности прохода Северным морским путем за одну навигацию, решено было провести еще один сквозной рейс, причем начаться он должен был на востоке, чтобы преодолеть самый трудный участок пути в начале лета. На тот момент на востоке находилось два судна – ледорез "Ф.Литке" и ледокол "Красин", пришедший для спасения челюскинцев, однако отправка мощного ледокола была бы равнозначна отступлению с позиций, завоеванных "А.Сибиряковым", поэтому в рейс отправился "Литке".Это было необычное и красивое судно – благодаря наклоненным назад мачтам и трубе оно выглядело очень динамично и напоминало скорее крупную яхту, однако его способ борьбы со льдом уже тогда не считался перспективным. В отличие от ледоколов, вползающих на лед скошенным носом и проламывающих его собственным весом, "Ф. Литке" раздвигал льды узким заостренным форштевнем, на который ложились очень большие нагрузки. Для навигации в условиях многолетних полярных льдов судно не было предназначено и, по сути, оставалось единственным в своем роде ледорезом.Изначально корабль был построен для Канады в 1909 году и носил название "Эрл Грей". В начале Первой мировой войны он был куплен Россией для обслуживания Архангельского порта и переименован в "Канаду", а в 1921 году ледорез перешел в ведение Управления морским транспортом Белого моря и Северного Ледовитого океана (Белмортран) и получил имя в честь русского мореплавателя и гидрографа Федора Литке.С конца 1920-х годов ледорез работал на Дальнем Востоке, и, как отметили в Музее морского флота, блестяще справлялся с самыми трудными задачами. В 1929 году "Литке" совершил смелый рейс к острову Врангеля, заблокированному льдами, в 1931–1932 годах – первое в истории зимнее плавание в Охотском море, продолжавшееся более 150 дней, а после этого в качестве головного судна принимал участие в Северо-Восточной транспортной экспедиции Наркомвода, доставлявшей пассажиров и грузы из Владивостока на Колыму.Полторы тысячи миль во льдахСквозной рейс "Литке" по Северному морскому пути, начавшийся 28 июня 1934 года, помимо плавания из Тихого океана в Атлантический предполагал и другие оперативные задачи. Ледорез должен был высвободить изо льдов пароходы Первой Ленской экспедиции, зимовавшие осенью 1933 года у побережья Таймырского полуострова, и оказать помощь в проводке судов Второй Ленской экспедиции.10 июля корабль вошел в бухту Провидения, где был загружен углем и принял на борт гидросамолет Ш-2 для ледовой разведки, а спустя пять дней, сразу после захода в Уэлен, судно встретило первый лед. Руководитель научной части экспедиции, профессор Владимир Визе тогда написал: "После полуночи настал конец нашему свободному плаванию. Мы вошли в лед. Вскоре я мог убедиться, что это были самые настоящие чукотские льды, торосистые и свирепые".К 29 июля "Ф.Литке" миновал мыс Шелагский и вышел на чистую воду. Этому предшествовали многие дни борьбы с многолетним чукотским льдом: 27 миль до мыса Шмидта ледорез преодолевал 10 дней, продвигаясь за вахту на 1–2 корпуса вперед, корпус ледореза лишился нескольких десятков заклепок, и в носовом трюме появилась течь.Плавание Восточно-Сибирским морем проходило сравнительно спокойно, и 3 августа, в соответствии с графиком экспедиции, ледорез пришел в Тикси, а оттуда отправился на помощь судам Первой Ленской транспортной экспедиции. На то, чтобы преодолеть 10 километров многолетнего льда и освободить суда, потребовалось пять суток, при этом форштевень ледореза получил тяжелые повреждения: ежесуточно необходимо было откачивать тысячу тонн воды."18–20 августа. Машинная команда, руководимая старшим механиком Пирожковым, приступила к ремонту форштевня. Пирожков бессменно находится на льду и не только руководит, но и собственноручно помогает клепать болты. Помполит Щербина с бригадой матросов месят цемент для заливки форштевня. Надо залить носовой отсек в 13 тонн", – писал в дневнике руководитель экспедиции Дмитрий Дуплицкий.Однако опасения, что ледорез не сможет больше работать во льду, не оправдались – "Ф.Литке" продолжил движение и 2 сентября пришел в Диксон, откуда направился в устье Енисея, по пути сняв с мели английский пароход "Марклин". Проходя Югорский Шар, моряки устроили генеральную уборку, обновили краску. 20 сентября экипаж приветствовали в Мурманске: 83-дневный переход завершился, позади осталось 6000 миль, из которых 1500 миль – во льдах. Рейс стал первым безаварийным плаванием северным путем в одну навигацию.Поход "Ф.Литке" широко освещался СМИ. На борту находились режиссеры и оператор Межрабпомфильма, результатом их работы стал фильм "Повелитель льдов", вышедший в 1935 году. Также непрерывной была и научная работа: участники экспедиции сделали 22 глубоководные гидрологические станции, через каждые 10 миль измеряли температуру и соленость поверхностного слоя моря, наблюдали за приливо-отливными течениями, на протяжении всего пути производилось картирование льдов. Итогом исследований стало издание в 1935 году "Научных результатов экспедиции на “Литке” в 1934 году".21 сентября 1934 года во всех газетах была опубликована правительственная телеграмма: "Горячо приветствуем и поздравляем участников экспедиции ледореза “Литке”, впервые в истории арктических плаваний завершивших в одну навигацию сквозной поход с Дальнего Востока на запад. Успехи экспедиции “Литке” свидетельствуют о прочном завоевании Арктики советскими моряками, о героической отваге, храбрости и большевистской организованности всего состава экспедиции и команды и глубоких знаниях Арктики у руководителей экспедиции. В славном походе “Литке” мы видим прочный залог скорейшего превращения арктических пустынь в Великий Северный путь нашей великой социалистической родины".

https://ria.ru/20220520/chelyuskin-1789680612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, северный ледовитый океан, россия