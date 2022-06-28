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Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские террористические подразделения в понедельник открыли огонь по Лисичанску из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:25
2022-06-28T01:25
2022-06-28T01:25
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские террористические подразделения в понедельник открыли огонь по Лисичанску из цеха нефтеперерабатывающего завода, что привело к повреждениям жилых домов."На НПЗ все еще продолжают находиться украинские террористические подразделения. Сегодня они с территории т.н. "ямы" — это ремонтный цех НПЗ — открыли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по Лисичанску. Последствия обстрела — множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которыми выходят на НПЗ", — написал Мирошник в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску
Посол ЛНР Мирошник: украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску