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Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798592425.html
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские террористические подразделения в понедельник открыли огонь по Лисичанску из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:25
2022-06-28T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
родион мирошник
луганск
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские террористические подразделения в понедельник открыли огонь по Лисичанску из цеха нефтеперерабатывающего завода, что привело к повреждениям жилых домов."На НПЗ все еще продолжают находиться украинские террористические подразделения. Сегодня они с территории т.н. "ямы" — это ремонтный цех НПЗ — открыли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по Лисичанску. Последствия обстрела — множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которыми выходят на НПЗ", — написал Мирошник в Telegram-канале.
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в мире, лисичанск, родион мирошник, луганск, луганская народная республика, москва
01:25 28.06.2022
 
Украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску

Посол ЛНР Мирошник: украинские террористические силы из НПЗ открыли огонь по Лисичанску

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
Спецназ ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские террористические подразделения в понедельник открыли огонь по Лисичанску из цеха нефтеперерабатывающего завода, что привело к повреждениям жилых домов.
"На НПЗ все еще продолжают находиться украинские террористические подразделения. Сегодня они с территории т.н. "ямы" — это ремонтный цех НПЗ — открыли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по Лисичанску. Последствия обстрела — множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которыми выходят на НПЗ", — написал Мирошник в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскРодион МирошникЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМосква
 
 
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