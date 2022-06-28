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Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 28.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220628/kurs-1798828755.html
Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года
Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 28.06.2022
Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года
Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:05
2022-06-28T19:15
россия
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
валюта
динамика курсов валют
доллар
курс доллара
рубль
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.В середине июня глава Сбербанка Герман Греф назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.
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россия, экономика, валюта, динамика курсов валют, доллар, курс доллара, рубль, курс рубля, евро, московская биржа
18:05 28.06.2022 (обновлено: 19:15 28.06.2022)
 
Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года

Курс доллара на Мосбирже упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.
При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.
В середине июня глава Сбербанка Герман Греф назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.
Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономикаВалютаДинамика курсов валютДолларКурс доллараРубльКурс рубляевроМосковская биржа
 
 
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