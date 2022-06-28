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Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года

Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 28.06.2022

Курс доллара упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года

Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:05

2022-06-28T18:05

2022-06-28T19:15

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.В середине июня глава Сбербанка Герман Греф назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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