https://ria.ru/20220628/kultura-1798759926.html

Писатель Водолазкин прокомментировал запреты Запада на русскую культуру

Писатель Водолазкин прокомментировал запреты Запада на русскую культуру - РИА Новости, 28.06.2022

Писатель Водолазкин прокомментировал запреты Запада на русскую культуру

Российский писатель Евгений Водолазкин рассказал РИА Новости, почему нынешние запреты Запада на русскую культуру не должны влиять на работу авторов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:31

2022-06-28T17:31

2022-06-28T17:31

культура

евгений водолазкин

павел басинский

алексей варламов

белград (город)

россия

владимир толстой

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Российский писатель Евгений Водолазкин рассказал РИА Новости, почему нынешние запреты Запада на русскую культуру не должны влиять на работу авторов."Поэтому да, существуют те или иные обстоятельства всякий раз, политические, допустим, обстоятельства. Но если подходить к литературе как к тому, что создается не на один день, не на одно десятилетие, то, мне кажется, нужно просто возделывать свой сад и плоды этого обязательно будут восприняты", — подчеркнул писатель.В Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде 28 — 29 июня проходит Международный форум "Золотой век русского реализма: опыт прочтения", его проводит Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В форуме очно и заочно участвуют известные писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 28 стран мира, среди них Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов, филолог и культуролог Владимир Елистратов, директор Института русской литературы РАН (Пушкинского дома) Валентин Головин. Во главе российской делегации президент МАПРЯЛ, советник президента РФ Владимир Толстой.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

белград (город)

россия

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Елена Громова

евгений водолазкин, павел басинский, алексей варламов, белград (город), россия, владимир толстой