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Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру
Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру
Запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской и украинской, это наше общее богатство, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:12
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тарас шевченко
михаил булгаков
киев
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской и украинской, это наше общее богатство, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, "человек, который из "идеологических соображений" не читал Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, не видел полотен Сурикова и Репина, не слушал музыку Чайковского, Прокофьева или Рахманинова, сам себя загоняет во тьму невежества"."Кстати, хотелось бы спросить у самых отмороженных "запретителей" — вот, например, Николай Васильевич Гоголь чей писатель – украинский или русский? А Тарас Шевченко? А Михаил Булгаков, который родился в Киеве и на творчество которого Украина оказала колоссальное влияние? Если кто-то писал по-русски, на русском размышлял — значит, он сразу враг для укронационалистов? Но как тогда быть с целой плеядой выдающихся философов (начиная с Григория Сковороды), ученых, деятелей культуры?" — добавил Медведев.Медведев выразил уверенность, что время многое и многих расставит по местам."Не надо преувеличивать влияние пропаганды, даже самой яростной и лживой. Люди остаются людьми. Семейные и дружеские связи разрушить гораздо сложнее, чем это кажется оголтелым русофобам. По крайней мере, я на это искренне надеюсь", - заключил он.
https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html
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тарас шевченко, михаил булгаков, киев, украина, дмитрий медведев, россия, в мире
00:12 28.06.2022 (обновлено: 00:14 28.06.2022)
 
Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру

Медведев: запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской и украинской, это наше общее богатство, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Что касается русской культуры, то она от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима. "Запрещать" ее бесполезно. Только придурки могут всерьез рассуждать об этом", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Медведева, "человек, который из "идеологических соображений" не читал Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, не видел полотен Сурикова и Репина, не слушал музыку Чайковского, Прокофьева или Рахманинова, сам себя загоняет во тьму невежества".
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"Кстати, хотелось бы спросить у самых отмороженных "запретителей" — вот, например, Николай Васильевич Гоголь чей писатель – украинский или русский? А Тарас Шевченко? А Михаил Булгаков, который родился в Киеве и на творчество которого Украина оказала колоссальное влияние? Если кто-то писал по-русски, на русском размышлял — значит, он сразу враг для укронационалистов? Но как тогда быть с целой плеядой выдающихся философов (начиная с Григория Сковороды), ученых, деятелей культуры?" — добавил Медведев.

"Нельзя разделить литературу, науку, искусство, как облупившуюся коммунальную квартиру, на отдельные закутки. Это наше общее богатство, в котором черпаем силу и творческую энергию мы все. Вне зависимости от национальности, достатка и воззрений", — заявил он.

Медведев выразил уверенность, что время многое и многих расставит по местам.
"Не надо преувеличивать влияние пропаганды, даже самой яростной и лживой. Люди остаются людьми. Семейные и дружеские связи разрушить гораздо сложнее, чем это кажется оголтелым русофобам. По крайней мере, я на это искренне надеюсь", - заключил он.
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