https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html

Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру

Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру

Запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской и украинской, это наше общее богатство, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:12

2022-06-28T00:12

2022-06-28T00:14

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от общеевропейской и украинской, это наше общее богатство, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, "человек, который из "идеологических соображений" не читал Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, не видел полотен Сурикова и Репина, не слушал музыку Чайковского, Прокофьева или Рахманинова, сам себя загоняет во тьму невежества"."Кстати, хотелось бы спросить у самых отмороженных "запретителей" — вот, например, Николай Васильевич Гоголь чей писатель – украинский или русский? А Тарас Шевченко? А Михаил Булгаков, который родился в Киеве и на творчество которого Украина оказала колоссальное влияние? Если кто-то писал по-русски, на русском размышлял — значит, он сразу враг для укронационалистов? Но как тогда быть с целой плеядой выдающихся философов (начиная с Григория Сковороды), ученых, деятелей культуры?" — добавил Медведев.Медведев выразил уверенность, что время многое и многих расставит по местам."Не надо преувеличивать влияние пропаганды, даже самой яростной и лживой. Люди остаются людьми. Семейные и дружеские связи разрушить гораздо сложнее, чем это кажется оголтелым русофобам. По крайней мере, я на это искренне надеюсь", - заключил он.

https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html

https://ria.ru/20220502/kultura-1786557395.html

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тарас шевченко, михаил булгаков, киев, украина, дмитрий медведев, россия, в мире