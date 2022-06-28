https://ria.ru/20220628/krym-1798868413.html
Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса
Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса - РИА Новости, 28.06.2022
Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса
Глава Крыма Сергей Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:16
2022-06-28T21:16
2022-06-28T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда.Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канала, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь-Херсон - от автостанции "Курортная" в 6.30 и 14.30, от автовокзала "Херсон" - в 6.30 и 14.30.По направлению Симферополь-Мелитополь время отправления от автостанции "Курортная" - в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Мелитополь" - в 8.05 и 14.05, Симферополь-Бердянск - от автостанции "Курортная" в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Бердянск" - в 6.00 и 1200.Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь-Херсон и Симферополь-Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь-Бердянск - 1800 рублей.Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс, написал Аксенов в своем Telegram-канале.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
https://ria.ru/20220627/krym-1798585449.html
https://ria.ru/20220627/krym-1798523265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса
Аксенов: Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса в день
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда.
Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канала, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь-Херсон - от автостанции "Курортная" в 6.30 и 14.30, от автовокзала "Херсон" - в 6.30 и 14.30.
По направлению Симферополь-Мелитополь время отправления от автостанции "Курортная" - в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Мелитополь" - в 8.05 и 14.05, Симферополь-Бердянск - от автостанции "Курортная" в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Бердянск" - в 6.00 и 1200.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь-Херсон и Симферополь-Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь-Бердянск - 1800 рублей.
Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс, написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии
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