https://ria.ru/20220628/krym-1798672136.html
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму
Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:10
2022-06-28T15:10
2022-06-28T15:10
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Сильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до полной месячной нормы осадков. Всего в 17 населенных пунктах, подтоплено около 240 домовладений, 400 придомовых территорий, три многоквартирных дома и три социальных объекта. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации."В данный момент жалоб туристов не отмечаем. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла. Бронирования идут в прежнем режиме", — сообщили в "Интуристе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму
"Интурист": Непогода на курортах Крыма не повлияла на популярность направления у туристов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
Сильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до полной месячной нормы осадков.
Всего в 17 населенных пунктах, подтоплено около 240 домовладений, 400 придомовых территорий, три многоквартирных дома и три социальных объекта. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.
"В данный момент жалоб туристов не отмечаем. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла. Бронирования идут в прежнем режиме", — сообщили в "Интуристе".