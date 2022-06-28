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Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220628/krym-1798672136.html
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму
Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:10
2022-06-28T15:10
туризм
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новости - туризм
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симферополь
интурист
республика крым
туристы
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Сильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до полной месячной нормы осадков. Всего в 17 населенных пунктах, подтоплено около 240 домовладений, 400 придомовых территорий, три многоквартирных дома и три социальных объекта. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации."В данный момент жалоб туристов не отмечаем. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла. Бронирования идут в прежнем режиме", — сообщили в "Интуристе".
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туризм, новости - туризм, алушта, симферополь, интурист, республика крым, туристы, куда поехать, отдых на море
15:10 28.06.2022
 
Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму

"Интурист": Непогода на курортах Крыма не повлияла на популярность направления у туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка пересекает ограждение на автомобильном мосту через реку Салгир в Симферополе, на котором, предположительно, из-за подъема воды образовался провал
Девушка пересекает ограждение на автомобильном мосту через реку Салгир в Симферополе, на котором, предположительно, из-за подъема воды образовался провал - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
Сильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до полной месячной нормы осадков.
Всего в 17 населенных пунктах, подтоплено около 240 домовладений, 400 придомовых территорий, три многоквартирных дома и три социальных объекта. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.
"В данный момент жалоб туристов не отмечаем. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла. Бронирования идут в прежнем режиме", — сообщили в "Интуристе".
Отдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:16Туризм
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлуштаСимферопольИнтуристРеспублика Крымтуристыкуда поехатьОтдых на море
 
 
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