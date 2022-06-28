https://ria.ru/20220628/krym-1798672136.html

Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму

Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму - РИА Новости, 28.06.2022

Эксперты рассказали, как непогода повлияла на популярность отдыха в Крыму

Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:10

2022-06-28T15:10

2022-06-28T15:10

туризм

туризм

новости - туризм

алушта

симферополь

интурист

республика крым

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798657862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a82cb1a87657a1320686ef9ffe760d4.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла, их отдых продолжается в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Сильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до полной месячной нормы осадков. Всего в 17 населенных пунктах, подтоплено около 240 домовладений, 400 придомовых территорий, три многоквартирных дома и три социальных объекта. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации."В данный момент жалоб туристов не отмечаем. Непогода на курортах Крыма на популярность полуострова у туристов не повлияла. Бронирования идут в прежнем режиме", — сообщили в "Интуристе".

https://ria.ru/20220627/krym-1798453346.html

алушта

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, алушта, симферополь, интурист, республика крым, туристы, куда поехать, отдых на море