https://ria.ru/20220628/kruizy-1798479031.html

Названы самые доступные для россиян направления морских круизов

Названы самые доступные для россиян направления морских круизов - РИА Новости, 28.06.2022

Названы самые доступные для россиян направления морских круизов

Сейчас россияне отправляются в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу, но к зиме будут открыты новые направления, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:59

2022-06-28T10:59

2022-06-28T10:59

туризм

туризм

новости - туризм

персидский залив

оаэ

саудовская аравия

турция

бодрум

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сейчас россияне отправляются в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу, но к зиме будут открыты новые направления, сообщает АТОР.Спрос россиян к путешествиям на морских лайнерах высок, но в этом году он ограничен "особыми условиями бронирования" круизных компаний. Добавляет неудобств и недоступность прямой авиаперевозки в города, откуда корабли уходят в плавание.Пока наши соотечественники активно покупают круизы из Бодрума по греческим островам и из Дубая по Персидскому заливу, причем интерес к последним достиг допандемийного уровня, отмечают участники рынка.Осенью и зимой предложений будет больше, прогнозируют туроператоры. Самый большой интерес путешественники проявляют к круизу, где к остановкам в трех портах ОАЭ добавится посещение Катара и Саудовской Аравии.Еще одна зимняя новика — круизы по Красному морю с посещением Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Начать путешествие можно будет в порту Айн-Сохна (перелет до Каира) или Сафага (рейс до Хургады).Сейчас купить круиз на зимние месяцы из ОАЭ можно за 900 евро на двоих, а из Египта — за 600 евро на двоих. Авиабилеты придется приобрести отдельно.

https://ria.ru/20220625/turtsiya-1797486863.html

персидский залив

оаэ

саудовская аравия

турция

бодрум

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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