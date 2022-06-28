https://ria.ru/20220628/kruizy-1798479031.html
Названы самые доступные для россиян направления морских круизов
Названы самые доступные для россиян направления морских круизов - РИА Новости, 28.06.2022
Названы самые доступные для россиян направления морских круизов
Сейчас россияне отправляются в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу, но к зиме будут открыты новые направления, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:59
2022-06-28T10:59
2022-06-28T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
персидский залив
оаэ
саудовская аравия
турция
бодрум
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сейчас россияне отправляются в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу, но к зиме будут открыты новые направления, сообщает АТОР.Спрос россиян к путешествиям на морских лайнерах высок, но в этом году он ограничен "особыми условиями бронирования" круизных компаний. Добавляет неудобств и недоступность прямой авиаперевозки в города, откуда корабли уходят в плавание.Пока наши соотечественники активно покупают круизы из Бодрума по греческим островам и из Дубая по Персидскому заливу, причем интерес к последним достиг допандемийного уровня, отмечают участники рынка.Осенью и зимой предложений будет больше, прогнозируют туроператоры. Самый большой интерес путешественники проявляют к круизу, где к остановкам в трех портах ОАЭ добавится посещение Катара и Саудовской Аравии.Еще одна зимняя новика — круизы по Красному морю с посещением Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Начать путешествие можно будет в порту Айн-Сохна (перелет до Каира) или Сафага (рейс до Хургады).Сейчас купить круиз на зимние месяцы из ОАЭ можно за 900 евро на двоих, а из Египта — за 600 евро на двоих. Авиабилеты придется приобрести отдельно.
https://ria.ru/20220625/turtsiya-1797486863.html
персидский залив
оаэ
саудовская аравия
турция
бодрум
египет
красное море
греция
дубай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, персидский залив, оаэ, саудовская аравия, турция, бодрум, египет, красное море, греция, дубай, круизы, туристы
Названы самые доступные для россиян направления морских круизов
АТОР: Бодрум и Дубай — самые популярные города начала морских круизов у россиян
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Сейчас россияне отправляются в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу, но к зиме будут открыты новые направления, сообщает
АТОР.
Спрос россиян к путешествиям на морских лайнерах высок, но в этом году он ограничен "особыми условиями бронирования" круизных компаний. Добавляет неудобств и недоступность прямой авиаперевозки в города, откуда корабли уходят в плавание.
Пока наши соотечественники активно покупают круизы из Бодрума по греческим островам и из Дубая по Персидскому заливу, причем интерес к последним достиг допандемийного уровня, отмечают участники рынка.
Осенью и зимой предложений будет больше, прогнозируют туроператоры. Самый большой интерес путешественники проявляют к круизу, где к остановкам в трех портах ОАЭ добавится посещение Катара и Саудовской Аравии.
Еще одна зимняя новика — круизы по Красному морю с посещением Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Начать путешествие можно будет в порту Айн-Сохна (перелет до Каира) или Сафага (рейс до Хургады).
Сейчас купить круиз на зимние месяцы из ОАЭ можно за 900 евро на двоих, а из Египта — за 600 евро на двоих. Авиабилеты придется приобрести отдельно.