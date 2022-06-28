https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635701.html

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлены 217 новых случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:22

2022-06-28T11:22

2022-06-28T11:22

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявлены 217 новых случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализированы - 151 человек, выздоровели - 280 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 212 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 874 случая коронавируса, выздоровели 2 586 259 человек, умерли - 44 114.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635567.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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