https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635701.html
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявлены 217 новых случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:22
2022-06-28T11:22
2022-06-28T11:22
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявлены 217 новых случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализированы - 151 человек, выздоровели - 280 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 212 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 874 случая коронавируса, выздоровели 2 586 259 человек, умерли - 44 114.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 217 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек