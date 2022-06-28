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НАТО в новой концепции отметит связи Китая с Россией, сообщили СМИ

НАТО в новой концепции отметит связи Китая с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2022

НАТО в новой концепции отметит связи Китая с Россией, сообщили СМИ

НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы, передает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:29

2022-06-28T07:29

2022-06-28T07:29

йенс столтенберг

китай

мадрид

нато

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ожидается, что в документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка.Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.

https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html

китай

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йенс столтенберг, китай, мадрид, нато, в мире, россия