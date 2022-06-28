НАТО в новой концепции отметит связи Китая с Россией, сообщили СМИ
Блумберг: НАТО в новой концепции отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"НАТО намерено назвать Китай "систематическим вызовом", когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией", — говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что в документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка.
Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.