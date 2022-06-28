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Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО
Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО - РИА Новости, 28.06.2022
Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО
Проблемы переработки строительного мусора обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В Московской области... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:00
2022-06-28T20:00
2022-06-28T20:00
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Проблемы переработки строительного мусора обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В Московской области предложили создать передвижные комплексы по переработке таких отходов. Об этом сообщил телеканал "360".Создавать масштабные комплексы переработки мусора на отдельных территориях, где нет строек, нецелесообразно, добавил первый заместитель министра экологии области Виталий Мосин.При этом переработка строительных отходов на мобильных установках – нелицензируемый вид деятельности, поэтому для создания мобильных установок необходимо внести изменения в федеральное законодательство.В итоге комитет порекомендовал Росприроднадзору и Роспотребнадзору лицензировать переработку строительных отходов на мобильных установках, а министерствам ЖКХ и благоустройства области – проработать вопрос использования уже имеющихся технологий на строительных площадках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Проблемы переработки строительного мусора обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В Московской области предложили создать передвижные комплексы по переработке таких отходов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Создавать масштабные комплексы переработки мусора на отдельных территориях, где нет строек, нецелесообразно, добавил первый заместитель министра экологии области Виталий Мосин.
При этом переработка строительных отходов на мобильных установках – нелицензируемый вид деятельности, поэтому для создания мобильных установок необходимо внести изменения в федеральное законодательство.
В итоге комитет порекомендовал Росприроднадзору и Роспотребнадзору лицензировать переработку строительных отходов на мобильных установках, а министерствам ЖКХ и благоустройства области – проработать вопрос использования уже имеющихся технологий на строительных площадках.