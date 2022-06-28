https://ria.ru/20220628/kompleksy-1798854297.html

Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО

Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО - РИА Новости, 28.06.2022

Мобильные комплексы переработки строительного мусора могут создать в МО

Проблемы переработки строительного мусора обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В Московской области... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:00

2022-06-28T20:00

2022-06-28T20:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798851531_0:268:3076:1998_1920x0_80_0_0_b962b8e4f971962a73a3ba4f3e174157.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Проблемы переработки строительного мусора обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В Московской области предложили создать передвижные комплексы по переработке таких отходов. Об этом сообщил телеканал "360".Создавать масштабные комплексы переработки мусора на отдельных территориях, где нет строек, нецелесообразно, добавил первый заместитель министра экологии области Виталий Мосин.При этом переработка строительных отходов на мобильных установках – нелицензируемый вид деятельности, поэтому для создания мобильных установок необходимо внести изменения в федеральное законодательство.В итоге комитет порекомендовал Росприроднадзору и Роспотребнадзору лицензировать переработку строительных отходов на мобильных установках, а министерствам ЖКХ и благоустройства области – проработать вопрос использования уже имеющихся технологий на строительных площадках.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)