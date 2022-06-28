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В Ираке зарегистрировали первый случай смерти от холеры - РИА Новости, 28.06.2022
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В Ираке зарегистрировали первый случай смерти от холеры
В Ираке зарегистрировали первый случай смерти от холеры - РИА Новости, 28.06.2022
В Ираке зарегистрировали первый случай смерти от холеры
Первый случай смерти в результате заражения холерой зарегистрирован в Ираке, всего в стране подтверждено 76 случаев заболевания, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:57
2022-06-28T18:52
в мире
здоровье - общество
ирак
киркук (мухафаза)
эрбиль
холера
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КАИР, 28 июн - РИА Новости. Первый случай смерти в результате заражения холерой зарегистрирован в Ираке, всего в стране подтверждено 76 случаев заболевания, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава Ирака Сейф аль-Бадр.Первый случай заражения холерой был зарегистрирован в провинции Киркук на севере Ирака в июне. Медики сообщают о новых случаях заражений в северных, центральных и южных районах страны, включая провинции Киркук, Эрбиль, Сулеймания, Дияла, Мутанна, Ди-Кар и Бабиль, а также столицу Багдад.
https://ria.ru/20220623/kholera-1797521995.html
ирак
киркук (мухафаза)
эрбиль
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в мире, здоровье - общество, ирак, киркук (мухафаза), эрбиль, холера
17:57 28.06.2022 (обновлено: 18:52 28.06.2022)
 
В Ираке зарегистрировали первый случай смерти от холеры

Минздрав Ирака зарегистрировал первый случай смерти из-за холеры в провинции Киркук

© Depositphotos / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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КАИР, 28 июн - РИА Новости. Первый случай смерти в результате заражения холерой зарегистрирован в Ираке, всего в стране подтверждено 76 случаев заболевания, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава Ирака Сейф аль-Бадр.
"Первый случай смерти пациента от холеры зарегистрирован сегодня в провинции Киркук… За последние сутки зафиксировано 17 новых случаев заражения, общее число подтвержденных случаев возросло до 76", - цитирует агентство INA заявление аль-Бадра.
Первый случай заражения холерой был зарегистрирован в провинции Киркук на севере Ирака в июне. Медики сообщают о новых случаях заражений в северных, центральных и южных районах страны, включая провинции Киркук, Эрбиль, Сулеймания, Дияла, Мутанна, Ди-Кар и Бабиль, а также столицу Багдад.
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В миреЗдоровье - ОбществоИракКиркук (мухафаза)ЭрбильХолера
 
 
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