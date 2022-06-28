Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/kherson-1798690071.html
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации - РИА Новости, 28.06.2022
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации
Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:47
2022-06-28T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797840101_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1c6aa78cfa2d4194dfdfeb8a4a877793.jpg
ХЕРСОН, 28 июн - РИА Новости. Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в результате теракта, прошло в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу утром во дворе дома на пресечении улиц Черноморская и Перекопская взорвался легковой автомобиль. В администрации города сообщили РИА Новости, что в результате теракта погиб сотрудник ВГА Савлученко.Попрощаться с известным в Херсоне активистом пришли родственники, сотрудники местной администрации и обычные граждане.Савлученко будет похоронен на Киндийском кладбище в Херсоне.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797840101_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_8da9da9bf02efe95d10142db4987be84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, херсон, ситуация в днр и лнр
13:47 28.06.2022
 
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации

В Херсоне простились с погибшим в результате теракта сотрудником ВГА Дмитрием Савлученко

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Место теракта в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 июн - РИА Новости. Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в результате теракта, прошло в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу утром во дворе дома на пресечении улиц Черноморская и Перекопская взорвался легковой автомобиль. В администрации города сообщили РИА Новости, что в результате теракта погиб сотрудник ВГА Савлученко.
Попрощаться с известным в Херсоне активистом пришли родственники, сотрудники местной администрации и обычные граждане.
Савлученко будет похоронен на Киндийском кладбище в Херсоне.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 22:38
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала