https://ria.ru/20220628/kherson-1798690071.html

В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации

В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации - РИА Новости, 28.06.2022

В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации

Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:47

2022-06-28T13:47

2022-06-28T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

херсон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797840101_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1c6aa78cfa2d4194dfdfeb8a4a877793.jpg

ХЕРСОН, 28 июн - РИА Новости. Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в результате теракта, прошло в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу утром во дворе дома на пресечении улиц Черноморская и Перекопская взорвался легковой автомобиль. В администрации города сообщили РИА Новости, что в результате теракта погиб сотрудник ВГА Савлученко.Попрощаться с известным в Херсоне активистом пришли родственники, сотрудники местной администрации и обычные граждане.Савлученко будет похоронен на Киндийском кладбище в Херсоне.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, херсон, ситуация в днр и лнр