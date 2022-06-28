https://ria.ru/20220628/kherson-1798690071.html
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации - РИА Новости, 28.06.2022
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации
Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:47
2022-06-28T13:47
2022-06-28T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797840101_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1c6aa78cfa2d4194dfdfeb8a4a877793.jpg
ХЕРСОН, 28 июн - РИА Новости. Прощание с главой управления по делам семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрием Савлученко, погибшим в результате теракта, прошло в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу утром во дворе дома на пресечении улиц Черноморская и Перекопская взорвался легковой автомобиль. В администрации города сообщили РИА Новости, что в результате теракта погиб сотрудник ВГА Савлученко.Попрощаться с известным в Херсоне активистом пришли родственники, сотрудники местной администрации и обычные граждане.Савлученко будет похоронен на Киндийском кладбище в Херсоне.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797840101_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_8da9da9bf02efe95d10142db4987be84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, херсон, ситуация в днр и лнр
В Херсоне простились с погибшим из-за теракта сотрудником администрации
В Херсоне простились с погибшим в результате теракта сотрудником ВГА Дмитрием Савлученко