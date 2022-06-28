https://ria.ru/20220628/inoagenty-1798721679.html
ГД одобрила во II чтении поправку о реестре аффилированных с иноагентами
ГД одобрила во II чтении поправку о реестре аффилированных с иноагентами - РИА Новости, 28.06.2022
ГД одобрила во II чтении поправку о реестре аффилированных с иноагентами
Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении поправку о реестре лиц, аффилированных с иноагентами. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:55
2022-06-28T14:55
2022-06-28T14:55
политика
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госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении поправку о реестре лиц, аффилированных с иноагентами.Поправками к законопроекту вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. В ней отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.Также таким лицом признаются осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности.Также в поправке отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.
https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
ГД одобрила во II чтении поправку о реестре аффилированных с иноагентами
Госдума одобрила во II чтении поправку о реестре лиц, аффилированных с иноагентами
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении поправку о реестре лиц, аффилированных с иноагентами.
Поправками к законопроекту вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. В ней отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.
Также таким лицом признаются осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности.
Также в поправке отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России
.